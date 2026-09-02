Inundaciones de hasta medio metro colapsan vialidades en Zona Metropolitana de Guadalajara 

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Tormenta golpea a Guadalajara y Zapopan. Foto: Omar Hernández

Las fuertes tormentas registradas en Guadalajara y Zapopan provocaron inundaciones de hasta 50 centímetros, arrastre de vehículos, caída de árboles, afectaciones al suministro eléctrico y cierres viales en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Inundaciones en Guadalajara alcanzan hasta 50 centímetros

La acumulación de agua generó afectaciones en al menos 11 puntos viales, donde el nivel alcanzó entre 40 y 50 centímetros. Las lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

Uno de los puntos con mayor acumulación fue el cruce de López Mateos y Moctezuma, donde el agua llegó a medio metro de altura y varios vehículos quedaron parcialmente sumergidos.

Entre las unidades afectadas se encontraba un automóvil en cuyo interior estaba un adulto mayor, quien tuvo que ser auxiliado y retirado por cuerpos de emergencia.

También se reportaron niveles superiores a 50 centímetros en la zona de Plaza del Sol, así como en las colonias Las Conchas y San Rafael, donde se realizaron trabajos de desazolve.

Pasos a desnivel y avenidas presentan afectaciones

Los pasos a desnivel de Acueducto y Patria registraron acumulaciones superiores a 40 centímetros, mientras que una situación similar ocurrió en Ávila Camacho y Américas.

Otros puntos afectados fueron el cruce de Circunvalación y Alcalde, en Guadalajara; la zona de Niños Héroes, en el Centro de Tlaquepaque; carriles de Avenida Lázaro Cárdenas y la Glorieta de los Arcos.

Caída de árboles causa daños a vehículos

Las rachas de viento también provocaron la caída de decenas de árboles en calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el cruce de Pavo y Juárez, en el Centro de Guadalajara, un árbol de aproximadamente 7 metros cayó sobre un automóvil.

Otro árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre varios vehículos cerca de Avenida Chapultepec.

Protección Civil mantiene vigilancia por más lluvias

Elementos de Protección Civil y Bomberos mantienen vigilancia en 18 zonas identificadas como vulnerables a inundaciones, además de realizar labores de limpieza y desazolve para facilitar el flujo del agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continúen las tormentas y chubascos en la región centro de Jalisco durante los próximos días.

Ante el pronóstico, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar zonas inundadas y extremar precauciones durante los traslados.

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