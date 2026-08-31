Operativo en centro de rehabilitación de Tonalá deja un desaparecido localizado y 2 detenidos

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Localizan a desaparecido y detienen a dos hombres en Tonalá. Fotos: Pexels

Un operativo realizado por la Fiscalía del Estado de Jalisco en un centro de rehabilitación de Tonalá permitió localizar a un hombre que contaba con una denuncia por desaparición y detener a dos personas que tenían órdenes de aprehensión vigentes.

Revisan a 164 internos en centro de rehabilitación de Tonalá

Personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, junto con la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, realizó la revisión de la información correspondiente a 164 internos.

El procedimiento permitió contrastar los datos de las personas que se encontraban en el centro con las bases de información de las autoridades.

Como resultado, fueron identificadas tres coincidencias que requirieron la intervención de las autoridades.

🚨 La Unidad de Investigación en Delitos Varios localizó a una persona con denuncia por desaparición y logró la captura de dos hombres con órdenes de aprehensión vigentes, durante un operativo en un centro de rehabilitación de Tonalá. pic.twitter.com/JZtd559kPZ — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 30, 2026

Detienen a dos hombres con órdenes de aprehensión

Entre los internos fueron identificados dos hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

Se trata de:

Luis Enrique “N” , requerido por el delito de robo

, requerido por el delito de Sergio Alberto “N”, quien contaba con una orden por delitos contra la salud

Ambos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos judiciales.

Localizan a hombre con denuncia por desaparición

Durante el operativo también fue localizado un hombre que contaba con una denuncia por desaparición desde el 20 de mayo de 2026.

La persona fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, donde se continuará con el protocolo correspondiente para determinar su situación y actualizar la investigación.

La Fiscalía señaló que los otros 161 internos revisados no presentaron alguna situación relacionada con delitos o privación de la libertad.

Fiscalía continuará operativos en centros de rehabilitación

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que continuará con los despliegues estratégicos en centros de rehabilitación de la entidad como parte de las acciones de investigación y procuración de justicia.

Según la dependencia, hasta el momento se han realizado intervenciones en más de 200 centros de rehabilitación y se ha revisado la situación de más de 5 mil internas e internos.

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