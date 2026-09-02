Refuerzan seguridad en escuela de Guadalajara tras aseguramiento de arma hechiza a alumno

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Autoridades refuerzan seguridad en escuela. Foto: Omar Hernández

Autoridades educativas del estado de Jalisco reforzaron los protocolos de seguridad en las instituciones tras confirmarse que un estudiante de 14 años ingresó con un arma de fuego hechiza y varios cartuchos útiles a la Escuela Secundaria Técnica No. 79, ubicada en la colonia Miravalle, en Guadalajara.

¿Qué pasó en escuela de Guadalajara? Aseguraron arma hechiza a alumno

Según el reporte, compañeros de clase alertaron a los directivos luego de que el alumno presumiera el arma de fuego hechiza en clase.

Tras la alerta, los directivos activaron el protocolo de resguardo y solicitaron la intervención de la Comisaría de Guadalajara.

Elementos del escuadrón Lobos y un binomio canino acudieron a la secundaria y confirmaron la situación, por lo que procedieron al aseguramiento del arma de fuego, adaptada artesanalmente para detonar calibre .22.

El menor quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica en presencia de sus padres.

Refuerzan seguridad en escuela de Guadalajara tras aseguramiento de arma

La Policía de Guadalajara reforzó los patrullajes en las inmediaciones del plantel durante los horarios de entrada y salida, mientras que las actividades escolares continuaron de manera regular.

El suceso reactivó las peticiones hacia la Secretaría de Educación Jalisco para establecer esquemas formalizados de revisión de mochilas, una propuesta que previamente había sido exhortada por el Congreso local ante la presencia de retos en redes sociales y alertas preventivas en la entidad

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