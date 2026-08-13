Detectan en Sinaloa a adolescentes de Jalisco que eran buscados en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Detectan en Sinaloa a adolescentes de Jalisco. Foto: Omar Hernández.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó que las señales de los teléfonos pertenecientes a dos adolescentes desaparecidos en Jalisco a mediados del mes de julio, y cuya búsqueda se extendió al estado por rastros de geolocalización, han sido detectados en el estado de Sinaloa.

Señales de celulares de adolescentes desaparecidos llegan hasta Sinaloa

Las primeras coordenadas electrónicas de los dispositivos móviles ubicaron señal en el municipio de Florencia de Benito Juárez en Zacatecas, motivo por el cual la Fiscalía de esta entidad inició labores de rastreo.

“Se tuvo conocimiento que por lo que hace a Dominic y a Jeremi, se tuvo una nueva activación respecto de sus líneas telefónicas el 8 y 9 de agosto en el estado de Sinaloa”, dijo Edgar Nieves, vicefiscal de Zacatecas.

Cinco adolescentes desaparecieron tras falsas ofertas de empleo en Jalisco

Los menores forman parte de un grupo de cinco adolescentes, de entre 14 y 17 años de edad, reportados como desaparecidos tras ser vistos por última vez en municipios del área metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con las indagatorias, la desaparición ocurrió posterior a la recepción de falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales.

La Fiscalía de Zacatecas señaló que la actualización de las coordenadas extendió las investigaciones hasta territorio sinaloense.

“Inmediatamente se pidió colaboración al estado de Sinaloa y también a la Comisión Nacional de Búsqueda para poder localizar a estas personas”, agregó el vicefiscal.

Autoridades indagan si adolescentes están en Sinaloa o movieron sus teléfonos

Las autoridades señalaron que investigan si los menores se encuentran físicamente en Sinaloa o si los dispositivos móviles fueron trasladados de manera independiente para alterar el rastreo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.