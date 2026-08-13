Así fue el asesinato del primo de Alfredo Olivas en una taquería de Zapopan, Jalisco; comensales se tiraron al suelo

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En Jalisco asesinaron al primo de Alfreo Olivas. Fotos: Cuartoscuro / Archivo

En Zapopan, Jalisco, el primo del cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas, Jesús Aarón, fue asesinado durante un ataque armado en una taquería. Cámaras de seguridad captaron el momento de la agresión.

Fuerte video del asesinato del primo de Alfredo Olivas

El ataque ocurrió minutos antes de las 21:00 horas del pasado 11 de agosto, en la taquería “Tacos Fermín”, ubicada en la colonia La Cima, en Zapopan.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Difunden video del ataque contra un grupo de hombres en la taquería Fermín en La Cima, Zapopan, que dejó dos personas muertas, entre ellas un primo del cantante Alfredo Olivas y cuatro lesionados, entre ellos dos empleados del negocio.

Los fallecidos estaban armados. pic.twitter.com/ymo0GVZiW0 — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) August 12, 2026

En las imágenes se observa a cuatro personas sentadas en una mesa mientras un mesero atiende su pedido. Segundos después, un sujeto vestido con una playera negra ingresa al establecimiento, se acerca al grupo, saca un arma de fuego y comienza a disparar.

El video lo compartió @JaliscoRojo_

En el video también se observa a un segundo agresor, quien acciona otra arma contra los integrantes de la mesa. Tras las detonaciones, dos personas caen al suelo, mientras otra permanece de pie con aparentes heridas de bala.

El resto de los clientes, sorprendidos por la agresión, se tiran al piso y buscan refugio debajo de las mesas. El humo provocado por los disparos queda visible dentro del establecimiento.

En otro momento del metraje, uno de los agresores cae al suelo. Sin embargo, después de levantarse, continúa disparando en dirección al grupo donde se encontraba el familiar de Alfredo Olivas.

Abren carpeta de investigación

La Fiscalía de Jalisco confirmó posteriormente que dos hombres murieron y cuatro personas resultaron heridas tras el ataque. Una de las víctimas mortales fue Jesús Aarón Olivas Cázares, identificado como primo del cantante.

Después de la agresión, los responsables escaparon a bordo de tres camionetas. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables.

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