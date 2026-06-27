Buscan a turista tras reporte de arrastre por cocodrilo en Puerto Vallarta

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Turista es buscado en Puerto Vallarta tras arrastre por cocodrilo. Fotos: Getty

Un operativo de búsqueda fue desplegado la noche de este viernes en Puerto Vallarta, Jalisco, luego del reporte sobre un turista que presuntamente fue arrastrado por un cocodrilo en la zona de Marina Vallarta. Autoridades estatales confirmaron que el hombre permanece como no localizado.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), el incidente ocurrió al anochecer en una playa ubicada frente a las instalaciones del Hotel Marriott. De manera preliminar, la persona afectada fue identificada como un hombre de 28 años que realizaba actividades recreativas cerca de la orilla.

Operativo por reporte de cocodrilo en Puerto Vallarta

La UEPCBJ informó que el despliegue comenzó tras recibir una alerta ciudadana sobre el posible arrastre del turista por un cocodrilo de gran tamaño.

En las acciones participan elementos de la Secretaría de Marina, guardavidas municipales y rescatistas de la UEPCBJ, quienes realizan recorridos en la franja costera y zonas cercanas para localizar al turista.

Según los primeros testimonios recabados por las autoridades, el reptil sorprendió al hombre y lo llevó hacia una zona de mayor profundidad. Hasta el momento, esta versión forma parte de las investigaciones y las labores de búsqueda continúan.

Continúan las labores durante la madrugada

Hasta el último reporte oficial, el hombre de 28 años permanece en calidad de no localizado.

Las autoridades informaron que las labores de búsqueda continuarán durante esta madrugada con apoyo de corporaciones federales y estatales, mientras se mantiene el monitoreo de la zona donde ocurrió el incidente.

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