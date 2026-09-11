Video: ¡Susto en Vallarta! Cocodrilo camina por el malecón y sorprende a todos

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Cocodrilo sorprende a turistas en Marina Vallarta. Foto: Cuartoscuro.

Un cocodrilo fue avistado en la zona peatonal del malecón de Marina Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde sorprendió a turistas y visitantes al desplazarse fuera del agua.

Cocodrilo identificado con la marca número 212

Se trataba de una hembra de 2.78 metros de longitud, identificada previamente con la marca número 212.

Al llegar al lugar, los elementos confirmaron que el reptil se encontraba fuera del agua, por lo que procedieron a resguardar el área para evitar que alguna persona se acercara al animal.

Los cuerpos de emergencia intentaron capturarlo; sin embargo, el cocodrilo se encontraba molesto y logró desplazarse nuevamente hacia el agua.

¡Se les escapó en plena captura! Autoridades desplegaron un operativo en la Marina de #PuertoVallarta tras detectar a un #cocodrilo de casi tres metros. Protección Civil, Policía Municipal y Semarnat intentaron asegurarlo, pero el reptil se mostró inquieto y logró regresar al… pic.twitter.com/VcjixKOjgw — Uno TV (@UnoNoticias) September 10, 2026

Reptil regresó al agua durante el operativo

Durante las labores para asegurar al ejemplar, el animal huyó hacia el agua, lo que impidió que pudiera ser capturado en ese momento.

Después de su captura, el cocodrilo fue trasladado al Área Natural Protegida Estero El Salado para ser valorado por especialistas.

El avistamiento no dejó personas lesionadas ni se reportaron daños al animal.

Autoridades realizan acciones para salvaguardar al ejemplar

Las autoridades que participaron en el operativo mantuvieron las acciones para atender la presencia del cocodrilo en una zona peatonal de Marina Vallarta, debido a la cercanía con turistas y visitantes.

El hecho volvió a llamar la atención sobre la presencia de estos reptiles en zonas cercanas a cuerpos de agua y espacios frecuentados por personas en Puerto Vallarta.

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