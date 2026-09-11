Buscan a maestra desaparecida en Tomatlán; localizaron su carro abandonado

GENERANDO AUDIO...

Buscan a maestra desaparecida en Tomatlán. Foto: Fiscalia

La maestra Judith Liliana Colmenares Verduzco, de 38 años, fue reportada como desaparecida desde el 4 de septiembre en la localidad de José María Pino Suárez, municipio de Tomatlán, Jalisco. La Fiscalía estatal activó el Protocolo Alba para localizarla.

De acuerdo con la cédula oficial emitida el 8 de septiembre, Liliana fue vista por última vez alrededor de las 20:00 horas, en el domicilio de su madre. Desde entonces se desconoce su paradero y las autoridades consideran que su integridad podría estar en riesgo.

¿Qué se sabe de la desaparición de Judith Liliana?

Según sus familiares, ese día la docente salió del domicilio de una prima y posteriormente dejó a sus acompañantes en la comunidad de Pino Suárez.

Después les dijo que se dirigía a su domicilio, ubicado en la comunidad de Los Ángeles, pero nunca llegó.

Blanca Trujillo, vicefiscal en Personas Desaparecidas, confirmó que el carro de la profesora fue localizado abandonado.

“Después de dejar a las personas con las que iba rumbo a su domicilio, al cual no llegó, y se localiza el vehículo abandonado”, Blanca Trujillo, Vicefiscal en Personas Desaparecidas

Camioneta de la maestra estaba intacta

La Fiscalía informó que el vehículo fue asegurado y procesado por personal ministerial. La unidad estaba intacta y tenía algunas pertenencias de Liliana en su interior.

“La familia empieza a tratar de localizarla y es encontrado su vehículo en una zona ubicada en la carretera Manzanillo – Puerto Vallarta. El vehículo ya fue asegurado y procesado por el personal ministerial. No hay indicios o huellas evidentes de delito. Hasta el momento, el vehículo está intacto, con algunas pertenencias en su interior”, Blanca Trujillo, Vicefiscal en Personas Desaparecidas

Trujillo señaló que tampoco existen elementos para establecer una posible participación del crimen organizado. Sin embargo, la investigación permanece abierta.

Fiscalía mantiene búsqueda de la docente

La Fiscalía de Jalisco realiza acciones de búsqueda en distintas zonas de Puerto Vallarta y lleva a cabo entrevistas con familiares y personas de su entorno personal y laboral.

Entre las características particulares de Judith Liliana están una amputación parcial del dedo medio de la mano izquierda, pecas en las mejillas, una cicatriz vertical de aproximadamente cuatro centímetros en una rodilla y dificultad para caminar derivada de una cirugía de columna.

El caso continúa bajo el estatus de persona desaparecida y las autoridades solicitaron a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a encontrarla.

La CNTE Jalisco pidió localizarla con vida

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Jalisco manifestó su preocupación por la desaparición de la docente y exigió su localización con vida.

La organización demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una búsqueda inmediata, exhaustiva y coordinada; agotar todas las líneas de investigación y mantener informada y acompañada a la familia durante el proceso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.