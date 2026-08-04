tormenta-con-granizo-provoca-inundaciones-en-guadalajara-y-su-zona-metropolitana

GENERANDO AUDIO...

En Guadalajara, se presentaron fuertes lluvias. Foto: Omar Hernández

Personal de Protección Civil de Jalisco mantiene un operativo especial este martes, tras las inundaciones provocadas por las lluvias y la acumulación de granizo en las últimas horas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Fuertes lluvias azotan Zona Metropolitana de Guadalajara

El temporal que comenzó la tarde del lunes y se extendió durante la noche y madrugada de este martes afectó con inundaciones al menos siete vialidades principales, cerca de una decena de árboles caídos, vehículos varados y complicaciones en el transporte público.

El punto con mayor afectación se registró en el paso a desnivel ubicado en el cruce de las avenidas Ocho de Julio y Washington, donde la acumulación de agua alcanzó una altura de 2 metros y medio, imposibilitando el tránsito vehicular.

Las autoridades informaron de al menos siete vehículos atrapados en los encharcamientos con severas afectaciones por el ingreso de agua a las unidades. Entre los cruces con mayores reportes de unidades varadas destacan Lope de Vega e Inglaterra, Avenida Faro y Las Rosas y, Avenida Colón e Isla Pantenaria.

Saldo de la tormenta en Guadalajara: 7 vialidades con severas inundaciones (hasta 2.30 m en 8 de Julio y Washington), 7 autos varados y 9 árboles caídos en 10 colonias. Cuerpos de emergencia reportan saldo blanco, sin lesionados ni fincas dañadas.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/rHIfcpgqnm — DK 1250 (@dk1250) August 4, 2026

Autos varados en Guadalajara

Personal de emergencia acudió a dichos puntos para rescatar a los automovilistas y retirar las unidades afectadas.

En Zapopan, el nivel del agua llevó a la suspensión temporal de rutas de transporte, lo que dejó a cientos de personas varadas en los paraderos durante varias horas.

Elementos de la Policía Vial de Jalisco cargaron en sus espaldas a los usuarios para trasladarlos a zonas secas y evitar que caminaran entre las corrientes de agua.

En el municipio de Guadalajara se confirmó la caída de nueve árboles, mientras que en Tlajomulco de Zúñiga, Protección civil atendió el colapso de un árbol de gran tamaño que bloqueo las vías del tránsito.

Cuadrillas municipales continúan con las labores de limpieza y desazolve para liberar las vías de tránsito.

Seguirá la lluvia en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Protección Civil de Jalisco anunció que las lluvias continuarán presentándose en la Zona Metropolitana de Guadalajara en las próximas horas por lo que exhortó a la población a extremar precauciones y abstenerse de cruzar pasos a desnivel o zonas inundadas.

¡No te arriesgues! Si manejas durante una tormenta, reduce la velocidad y toma todas las precauciones para prevenir un accidente vial. 🌨️🚘



Te compartimos algunas recomendaciones para llegar seguro a tu destino:



Mantente informado del pronóstico del tiempo en el canal de… pic.twitter.com/wqoQ0Oq5Oa — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) August 4, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.