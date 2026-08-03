Desaparecen dos jóvenes amigas tras viajar a Puerto Vallarta por oferta de trabajo

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Desaparecen jóvenes amigas que viajan a Puerto Vallarta. Fotos: CNB

Dos jóvenes amigas desaparecen tras viajar a Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, por una supuesta oferta de trabajo. Por esta razón autoridades de seguridad alertan por un patrón de reclutamiento por parte de grupos criminales.

Jóvenes amigas desaparecen tras viajar a Puerto Vallarta

Familiares continúan este lunes con la búsqueda de Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años y Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19, dos jóvenes amigas que fueron vistas por última vez el 27 de julio tras salir del municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, con dirección a Puerto Vallarta debido a una supuesta oferta laboral.

Según el reporte, ambas jóvenes informaron a sus familiares que saldrían de sus casas para atender una propuesta de trabajo en el puerto turístico.

Sin embargo, desde el día de su partida, sus teléfonos celulares permanecen apagados, por lo que sus familiares reportaron su desaparición.

Las familias de las jóvenes iniciaron la difusión masiva de las fichas de búsqueda esperando dar con su paradero, pues señalan que este caso podría estar vinculado al modus operandi del crimen organizado para reclutar a jóvenes a sus filas.

También desapareció un joven en Tonalá

Un día después de este reporte, el 28 de julio, se reportó la desaparición de Sergio Adair López García de 16 años de edad, en la colonia Paseos de Santiago, en el municipio de Tonalá.

Según su madre, Yesenia García, el menor salió de su domicilio tras recibir mensajes con una oferta de empleo en la región de la sierra de Ciudad Guzmán.

La familia señala la posibilidad de que Sergio haya sido captado por los grupos delictivos que operan en la zona.

En dichos casos, las familias aseguran que ya formalizaron las denuncias y solicitaron a las autoridades que aceleren los trabajos de búsqueda e investigación para regresar a los jóvenes a casa.

Estos casos se suman a los de al menos cinco adolescentes de entre 14 y 17 años, quienes desaparecieron entre el 15 y 17 de julio en distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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