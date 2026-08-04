Explosión de pipa deja 4 muertos en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; investigan causas

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Explosión de pipa deja cuarto muertos. Foto: Uno TV

La explosión de una pipa cargada con chapopote dejó cuatro personas muertas la noche de este lunes en una pensión de vehículos pesados ubicada en la colonia Lomas de San Miguel, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. De manera preliminar, las víctimas realizaban trabajos de soldadura cuando ocurrió el incidente. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa de la explosión.

Vecinos reportaron un fuerte estruendo al número de emergencias 911, lo que provocó una intensa movilización de Bomberos de Tlaquepaque, corporaciones de seguridad de la Zona Metropolitana de Guadalajara y elementos de Protección Civil Jalisco, quienes trabajaron para controlar el incendio y asegurar la zona.

Al menos cuatro personas murieron a causa de una explosión en un vehículo, al parecer una pipa cargada con combustible dentro de una pensión en la calle Tamiahua en la colonia Las Huertas, municipio de Tlaquepaque.



Personal de Protección Civil ya trabaja en el sitio. pic.twitter.com/ugLLCvRMBv — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) August 4, 2026

Explosión de pipa moviliza a cuerpos de emergencia en Jalisco

De acuerdo con el reporte preliminar, las cuatro personas fallecidas presuntamente realizaban labores de soldadura con sopletes dentro de la unidad cuando ocurrió la explosión, seguida de un incendio que consumió la pipa.

Además del vehículo siniestrado, otra unidad pesada que se encontraba estacionada dentro del predio presentó daños materiales por la propagación del fuego.

La zona permaneció acordonada mientras los equipos de rescate realizaban labores de enfriamiento y seguridad para evitar nuevos riesgos.

Autoridades realizan peritajes tras la explosión

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue requerido para el levantamiento de los cuerpos, mientras que las autoridades iniciaron los peritajes para determinar las causas del siniestro.

La circulación fue cerrada en los alrededores de la pensión de vehículos hasta que el área fuera considerada segura por los cuerpos de emergencia.

Por el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas de la explosión de la pipa ni confirmado la identidad de las víctimas.

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