Último mes para cambiar placas gratis en Jalisco

Última oportunidad para sustitución de placas de Jalisco. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública (SHC), informó que durante marzo se ofrecerá la última oportunidad para realizar la sustitución de placas vehiculares sin costo. Esta medida está dirigida únicamente a las y los contribuyentes que efectuaron su pago de refrendo 2025 durante el año pasado, pero que aún no han completado el canje de láminas.

Desde el arranque del programa en febrero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, se han sustituido más de un millón 267 mil 345 placas vehiculares, de manera gratuita.

Requisitos y procedimiento para la renovación de placas vehiculares en Jalisco

El proceso de renovación de placas vehiculares busca facilitar el cumplimiento administrativo a quienes ya realizaron el refrendo 2025. Los contribuyentes que aún no hayan completado la sustitución podrán acudir durante marzo a cualquiera de las oficinas recaudadoras del estado para finalizar el trámite sin generar cargos adicionales.

Los documentos que deben presentar son:

Identificación oficial vigente en original y copia

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura, sentencia judicial o cesión de derechos) también en original y copia

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días

Comprobante de la verificación vehicular (aprobado o no aprobado)

Para ubicaciones y horarios de atención, el Gobierno de Jalisco pone a disposición la plataforma oficial https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/, así como sus canales de comunicación institucionales.

Impacto de la sustitución de placas vehiculares en el padrón y la seguridad

Hasta el último día de febrero de 2026, se registró la recaudación de más de un millón 600 mil refrendos, con un monto superior a mil 490 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 30% del padrón vehicular registrado en Jalisco. La actualización de las placas vehiculares contribuye a la correcta identificación de los vehículos, la seguridad vial y el orden en el registro estatal.

Consecuencias de no realizar la renovación de placas en tiempo

A partir de abril, quienes no hayan completado la sustitución de placas vehiculares estarán sujetos a sanciones por parte de la Policía Vial del Estado, conforme a la normatividad vigente. El cumplimiento del trámite protege el patrimonio de los ciudadanos y fortalece la seguridad y el orden en la circulación de vehículos dentro de Jalisco.

