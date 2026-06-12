Abandonan cabeza humana y dejan mensaje en plaza de Tarímbaro, Michoacán

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Autoridades investigan el hallazgo en Tarímbaro. Foto: César Cabrera

Una cabeza humana fue hallada en una plaza principal de Tarímbaro, Michoacán, junto a un mensaje firmado por un grupo de la delincuencia organizada.

Abandonan cabeza humana en la plaza de Tarímbaro, Michoacán

Según los reportes, la víctima sería una mujer de entre 25 y 30 años de edad, de cabello oscuro, que apareció con una cartulina con un narcomensaje.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones policiales y de seguridad acordonaron la zona e iniciaron con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se inició con la búsqueda del resto del cuerpo de la víctima, sin reportarse hallazgo alguno.

Se presume que estos hechos son a causa de la pugna que mantienen grupos antagónicos por el control de esta plaza, cuya ubicación geográfica es estratégica para el trasiego de droga hacia la capital del estado.

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