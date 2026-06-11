Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos

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Ataque en La Mojonera deja 5 policías muertos. Foto: Cuartoscuro | Especial

Un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Nahuatzen dejó un saldo preliminar de cinco policías muertos y al menos cinco más heridos, confirmaron autoridades de Michoacán.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de La Mojonera, donde los agentes fueron emboscados por sujetos armados en al menos dos agresiones consecutivas, de acuerdo con reportes preliminares. La zona ha registrado un aumento de violencia e inseguridad en los últimos meses.

Apoyo urgente tras agresión en Nahuatzen

La magnitud del ataque quedó evidenciada en audios difundidos entre corporaciones policiacas. En las grabaciones se escucha a una oficial solicitar apoyo urgente y refuerzos ante la intensidad de la agresión armada.

En uno de los mensajes, un agente confirma que había compañeros lesionados y caídos durante el enfrentamiento. Los audios comenzaron a circular horas después de la emboscada y reflejan el nivel de tensión que enfrentaron los elementos de seguridad.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó el saldo oficial mediante un comunicado.

“Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de cinco elementos y cinco más resultaron lesionados”, informó la dependencia.

Despliegan operativo en Michoacán

Tras el ataque, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo coordinado en la región para localizar y detener a los responsables de la agresión armada.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han dado detalles sobre el grupo criminal que habría participado en el ataque.

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