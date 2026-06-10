¿Quiénes han sido detenidos por el homicidio de Carlos Manzo?

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¿Quiénes son los 25 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo? Foto: FGE Michoacán

Las investigaciones por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, continúan en Michoacán. De acuerdo con información presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), ya suman 25 personas detenidas relacionadas con el caso, como resultado de operativos coordinados con fuerzas estatales y federales.

Durante una conferencia realizada el pasado 2 de junio de 2026, encabezada por el fiscal general, Carlos Torres Piña, se dieron a conocer nuevos avances, entre ellos las capturas de Héctor Hugo “N”, alias “Manuel”, y Juan Luis “N”, alias “Comandante Gary”, quienes presuntamente filtraban información operativa a una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quiénes son los detenidos por el caso Carlos Manzo?

De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía de Michoacán, la estructura investigada estaría conformada por distintos niveles operativos:

Autor intelectual

Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”: identificado por las autoridades como el presunto autor intelectual del homicidio.

Reclutadores y ejecutores

Jaciel Antonio “N” , alias el “Pelón” : señalado como reclutador

, alias : señalado como Alan “N”: identificado como ejecutor

Jefes de célula y operadores

Alejandro Baruc “N” , alias “AK-OZ” : presunto jefe de célula

, alias : presunto Gerardo “N” , alias el “Congo” : considerado o perador clave del CJNG en la región

, alias : considerado o en la región Wendy Fabiola “N” , alias la “Tía” : identificada como operadora de la organización

, alias : identificada como de la organización Ulises “N”

Josué Eulogio “N”

Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan

Funcionarios señalados por presunta filtración de información

Héctor Hugo “N” , alias “Manuel” , exservidor público adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan

, alias , exservidor público adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan Juan Luis “N”, alias “Comandante Gary”, elemento de la Guardia Civil de Michoacán

Según las investigaciones, ambos presuntamente proporcionaban información relacionada con operativos y órdenes de aprehensión a integrantes de la estructura criminal.

¿Cómo se conectaban entre sí, según la Fiscalía?

La imagen difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE) muestra que el “Licenciado” se ubicaba en el centro de la estructura investigada y presuntamente coordinaba a distintos operadores.

Las autoridades señalan que:

“AK-OZ” y “El Congo” formaban parte de su círculo operativo principal.

y formaban parte de su círculo operativo principal. “La Tía” mantenía comunicación con “El Congo” y, presuntamente, con los funcionarios detenidos por filtración de información.

mantenía comunicación con y, presuntamente, con los funcionarios detenidos por filtración de información. “Manuel” y “Comandante Gary” habrían alertado sobre investigaciones y movimientos operativos.

y habrían alertado sobre investigaciones y movimientos operativos. Los ejecutores y reclutadores presuntamente recibían instrucciones a través de esta red criminal.

Los autores materiales fallecidos

La Fiscalía también identificó a tres presuntos participantes directos que fallecieron:

Víctor Manuel “N” , señalado como autor material del ataque, abatido

, señalado como del ataque, abatido Ramiro “N” , fallecido

, fallecido Fernando Josué “N”, fallecido

Personas con relación indirecta en la investigación

El organigrama presentado por las autoridades incluye a seis personas clasificadas con una “relación indirecta”:

Ricardo “N” , identificado como taxista

, identificado como taxista Gerardo “N”

Flor “N”

Marcelina “N”

Salvador “N”

María “N”

La Fiscalía General del Estado (FGE) no detalló públicamente el grado específico de participación de estas personas dentro de la investigación.

¿Qué se sabe sobre los escoltas detenidos?

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que entre los detenidos se encuentran siete escoltas del exalcalde, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado en comisión por omisión.

Sin embargo, en la información difundida públicamente no se precisaron las identidades completas de todos ellos. Además, existe un exjefe de escoltas prófugo, identificado como José Manuel Jiménez Miranda, buscado por las autoridades.

FGE ofrece recompensa por José Manuel Jiménez Miranda

Como parte de las acciones para esclarecer el caso, la Fiscalía de Michoacán mantiene vigente una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcione información útil que permita localizar y detener a José Manuel Jiménez Miranda, señalado como presunto jefe de escoltas relacionado con la investigación.

La FGE Michoacán mantiene activa la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo. Se ofrece recompensa de 100 mil pesos por información útil para su localización.

➡️ https://t.co/hm13FfwhDW pic.twitter.com/hXwbmpz2oc — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) June 10, 2026

El fiscal Carlos Torres Piña indicó que las indagatorias presentan un avance aproximado del 80% y reiteró que, hasta el momento, no existe evidencia dentro de la carpeta de investigación que vincule directamente a Carlos Manzo con grupos del crimen organizado.

¿Cuál sería el siguiente paso en la investigación?

Con 25 personas detenidas, entre presuntos autores intelectuales, operadores del CJNG, funcionarios acusados de filtrar información y escoltas procesados, la Fiscalía sostiene que el caso registra avances importantes. No obstante, las autoridades reconocen que aún existen objetivos prioritarios pendientes de captura, entre ellos José Manuel Jiménez Miranda, cuya localización podría aportar nuevos elementos para esclarecer por completo el homicidio del exalcalde de Uruapan.

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