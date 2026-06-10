Desaparece médico del Hospital Civil de Morelia, Michoacán

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Desaparece médico del Hospital Doctor Miguel Silva Foto: Personas Desaparecidas

La desaparición de Irving César Flores Manzo, médico del Hospital Civil de Morelia y jefe del Servicio de Transfusión Sanguínea del Hospital General “Doctor Miguel Silva”, mantiene en alerta a familiares, compañeros de trabajo y autoridades de Michoacán.

¿Cuándo fue visto por última vez Irving César Flores Manzo?

De acuerdo con familiares y compañeros de trabajo, el pasado 7 de junio, durante la tarde-noche, Irving César Flores Manzo realizó una llamada telefónica a un familiar para informarle que se encontraba en la localidad de Acachuén, en el municipio de Chilchota.

Después de esa comunicación ya no se tuvo contacto con él, por lo que familiares iniciaron su búsqueda y posteriormente notificaron a las autoridades correspondientes.

Según sus compañeros, el médico acostumbraba viajar cada semana a esa comunidad, donde reside parte de su familia, para después regresar a Morelia y reincorporarse a sus labores cada lunes.

Bloquean carretera para exigir su localización

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares y amigos realizaron un bloqueo sobre la carretera federal libre México-Nogales, en el tramo Morelia-Guadalajara, a la altura de la comunidad indígena purépecha de Acachuén.

Los manifestantes exigieron una mayor intervención de las autoridades y la implementación de operativos de búsqueda en la región conocida como la Cañada de los Once Pueblos.

Fiscalía emite ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que los familiares presentaron la denuncia correspondiente por desaparición.

Como parte de las acciones de búsqueda, la dependencia emitió una cédula con el folio 0631/2026, mediante la cual solicita apoyo ciudadano para obtener información que permita dar con el paradero del médico.

Comunidad médica expresa preocupación

La desaparición de Irving César Flores Manzo ha generado preocupación entre trabajadores del sector salud en Morelia.

El especialista llegó al Hospital Civil en 2019, procedente del Hospital General de Pátzcuaro, donde también desarrolló actividades médicas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y localizar al médico desaparecido en el municipio de Chilchota.

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