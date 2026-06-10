Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo

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Buscan a exmilitar vinculado al homicidio de Carlos Manzo. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) anunció una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcione información que permita localizar y detener a José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien es investigado por su presunta relación con el homicidio del edil.

FGE ofrece recompensa por José Manuel Jiménez Miranda

La recompensa se emite ocho meses después del homicidio y tras la detención de 24 personas, entre ellas los siete escoltas de Manzo Rodríguez, quienes enfrentan cargos por el delito de homicidio calificado en comisión por omisión.

Al respecto, el fiscal general Carlos Torres Piña informó que las investigaciones presentan un avance del 80%; hasta el momento no se ha establecido algún vínculo entre el fundador del Movimiento del Sombrero y el crimen organizado.

“La carpeta que nosotros estamos atendiendo es sobre los delitos del fuero común que son de nuestras atribuciones investigar. Como lo hemos señalado, estamos a un 75-80 de avance en el proceso de investigación, como parte de las detenciones que se han hecho (00:21) (00:36), pero un tema específico, donde el exalcalde esté vinculado, no se tiene por parte de esta autoridad ni tampoco obra en el expediente” refirió el fiscal.

Características físicas de José Jiménez

De acuerdo con la ficha, Jiménez Miranda es descrito como un hombre de 61 años, de complexión media, tez morena clara, rostro ovalado ligeramente alargado, cabello corto, oscuro y lacio, frente amplia, cejas oscuras, pobladas y rectas.

Además de contar con ojos oscuros de tamaño medio, nariz recta mediana, labios medianos, mentón definido, pómulos moderadamente pronunciados, orejas de tamaño medio, presencia de barba, bigote corto y entrecano.

¿Quién es José Manuel Jiménez Miranda?

José Manuel Jiménez Miranda es un militar retirado que obtuvo el grado de coronel de arma en 2013.

Durante su carrera desempeñó funciones operativas, administrativas y logísticas en distintas instalaciones militares, entre ellas el 99/o Batallón de Infantería en Matías Romero, Oaxaca; el 17/o Batallón de Infantería en Zamora, Michoacán; y el 79/o Batallón de Infantería en Tecaltitlán, Jalisco. Se retiró oficialmente del Ejército en julio de 2021.

La FGE Michoacán mantiene activa la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo. Se ofrece recompensa de 100 mil pesos por información útil para su localización.

➡️ https://t.co/hm13FfwhDW pic.twitter.com/hXwbmpz2oc — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) June 10, 2026

Fue secretario de Seguridad Pública en Uruapan

En agosto de 2024, Carlos Manzo lo designó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan.

Su permanencia en el cargo fue breve. Un mes después dejó la posición tras reportes relacionados con un presunto incidente de violencia familiar.

Posteriormente, volvió a colaborar con el alcalde como responsable de su esquema de seguridad personal, luego de que las autoridades autorizaran medidas de protección derivadas del contexto de violencia que enfrentaba el municipio.

Continúan las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan y continúa la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda.

Las autoridades reiteraron que la recompensa de 100 mil pesos estará vigente para quienes aporten información que permita ubicar al exmilitar y presentarlo ante las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial.

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