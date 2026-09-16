Abandonan féretro con cadáver en Uruapan; víctima no ha sido identificada

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Féretro con cadáver es abandonado en Uruapan. Foto: Charbell Lucio

Previo a las celebraciones por el Grito de Independencia, un féretro que contenía un cadáver fue abandonado sobre una vialidad de Uruapan, Michoacán.

¿Qué pasó con el féretro abandonado en Uruapan?

En las imágenes se observa a dos hombres que bajan un féretro de una camioneta y posteriormente lo dejan sobre la banqueta de la avenida Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones del Aeropuerto de Uruapan.

Tras la difusión del video, autoridades acudieron al sitio ante la posibilidad de que el féretro pudiera contener algún artefacto que representara un riesgo.

El subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo, confirmó que personal especializado acudió al lugar y descartó la presencia de algún artefacto explosivo.

Sin embargo, al revisar el féretro, las autoridades encontraron en su interior un cadáver.

El sub secretario de gobierno de Michoacán, Juan Manzo, confirmó este incidente que se registró horas antes de las celebraciones patrias:

“Se desarrolló con normalidad, con saldo blanco, salvo el incidente en Uruapan, donde horas antes del evento unas personas dejaron un féretro en una avenida de la ciudad y se desconocía realmente si contenía alguna amenaza, algún artefacto y se descartó ya una vez que llegó el equipo antibombas, pero contenía un cadáver”.

¿Se sabe la identidad del cadáver? :

“Hasta ahorita no, vamos a esperar en las próximas horas quien lo reclama… lo dejaron ahí en la banqueta de una avenida ahí céntrica, entonces, pues sí, sí generó cierta alarma en la comunidad. Y bueno, afortunadamente se descartó, pero bueno, no deja de ser un hecho relevante que haya contenido también un cadáver” refirió el subsecretario.

Abandonan un cadáver al interior de un féretro a un costado del Aeropuerto Ignacio López Rayón en Uruapan, Michoacán. El cuerpo permanece sin identificar. Autoridades buscan a los responsables con la ayuda de estas imágenes. pic.twitter.com/pA0oUgafri — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 16, 2026

Cancelan Grito y desfile en Madero por desaparición de adolescente

Otro incidente ocurrió en el municipio de Madero, donde fueron suspendidas las celebraciones patrias luego de la desaparición de un adolescente de 16 años.

Familiares y habitantes realizaron manifestaciones para exigir la localización del joven, además de efectuar bloqueos carreteros y tomar el Palacio Municipal y la Dirección de Seguridad Pública.

Ante esta situación, autoridades municipales determinaron cancelar el Grito de Independencia y el desfile programados en el municipio.

El subsecretario de Gobierno, Juan Manzo, informó que la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía establecieron un plan de trabajo para las siguientes horas con el objetivo de localizar al adolescente.

Michoacán reporta saldo blanco en fiestas patrias

Pese a los incidentes registrados en Uruapan y Madero, elsubsecretario de Gobierno consideró que las celebraciones por la Independencia de México se desarrollaron con normalidad y saldo blanco en el estado.

Las autoridades mantienen las investigaciones tanto por el hallazgo del féretro con un cadáver en Uruapan como por la desaparición del adolescente en Madero.

Vinculan a proceso a “El Brilloso” por el caso Manzo

Juan Manzo detalló que durante la audiencia fueron presentadas pruebas que lo relacionan a Grecia Quiroz. Consideró que los aparentes vínculos de Grecia Quiroz con presuntos partícipes del homicidio de Carlos Manzo, son evidentes, por lo que un giro en las investigaciones ya no sería algo “inesperado”.

Alexis “El brilloso” es hermano de Christian “N”, conocido como “El Vikingo”, extorsionador ligado al grupo delictivo detrás del asesinato de Carlos Manzo.

Investigaciones recientes apuntan que Carlos Manzo y Grecia Quiroz, fueron padrinos de XV años de la hermana menor de “El Brilloso” y “El Vikingo”, lo que apunta a una cercanía entre las víctimas y los presuntos criminales.

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