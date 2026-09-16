Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo: las frases que marcaron su primer Grito en Uruapan

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Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán. Foto: Facebook/Grecia Quiroz

Grecia Quiroz encabezó por primera vez el Grito de Independencia en Uruapan, Michoacán, y dedicó parte de su arenga a recordar a Carlos Manzo, su esposo y exalcalde asesinado en noviembre de 2025. Durante la ceremonia del 15 de septiembre, la presidenta municipal exigió justicia para él y para las víctimas de la delincuencia.

La ceremonia se realizó ante habitantes reunidos frente al Palacio Municipal, luego de que el año pasado Uruapan suspendiera el Grito de Independencia tras el fallecimiento de un elemento de la Policía Municipal.

“Esta noche hago un grito de justicia”

Uno de los momentos centrales de la ceremonia ocurrió cuando Grecia Quiroz cambió las arengas tradicionales para referirse directamente a la situación de seguridad que enfrenta Uruapan.

“Esta noche hago un grito de justicia, por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, expresó la alcaldesa.

Con esta frase, Quiroz recordó a Carlos Manzo y extendió su exigencia de justicia a las personas afectadas por la delincuencia en el municipio.

“Callar nunca fue el plan de Carlos Manzo”

Durante su mensaje, la presidenta municipal también recordó que Carlos Manzo había pedido apoyo ante la situación de inseguridad en Uruapan.

Quiroz afirmó que su esposo “privilegió proteger y cuidar a su gente en lugar de irse” y sostuvo que había solicitado ayuda que, según sus palabras, no llegó a tiempo.

Después lanzó una de las frases que más destacaron durante la ceremonia:

“Hoy estamos aquí porque callar nunca fue el plan de Carlos Manzo, que se escuche fuerte porque tampoco será el mío”.

La declaración fue pronunciada durante su primer Grito de Independencia como presidenta municipal de Uruapan.

“Viva la memoria de Carlos Manzo”

La alcaldesa también incluyó directamente el nombre de su antecesor en las arengas de la noche.

Entre las frases pronunciadas desde la Pérgola Municipal estuvieron:

“ Viva Uruapan libre e independiente ”

” “ Vivan los mártires de Uruapan ”

” “ Viva la libertad ”

” “ Viva la memoria de Carlos Manzo ”

” “Viva un Michoacán en paz”

La mención a Carlos Manzo ocurrió después de las arengas dedicadas a personajes de la Independencia, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario e Ignacio Allende.

¿Por qué fue importante el primer Grito de Grecia Quiroz?

El Grito de Independencia de 2026 representó el regreso de esta ceremonia a Uruapan después de la suspensión del año anterior. Además, fue el primero encabezado por Grecia Quiroz desde que asumió la presidencia municipal tras el asesinato de Carlos Manzo.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante un evento público por el Día de Muertos en Uruapan. Quiroz asumió posteriormente la presidencia municipal para continuar el periodo de Gobierno.

La noche del 15 de septiembre, el recuerdo del exalcalde estuvo presente en la ceremonia, pero también el llamado de Quiroz por justicia, seguridad y paz para Uruapan.

El acto concluyó con los tradicionales “¡Viva México!”, que respondieron los asistentes reunidos frente al Palacio Municipal.

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