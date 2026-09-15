A 18 años de los granadazos del 15-S, sobrevivientes mantienen viva la exigencia de justicia

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Morelia recuerda los atentados del 15 de septiembre de 2008. Foto: Charbell Lucio

A 18 años de los atentados con granadas ocurridos el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales regresaron este lunes a los lugares donde ocurrieron las explosiones para participar en un homenaje.

El acto se realizó en la plaza Melchor Ocampo y en las inmediaciones del templo del Carmen, donde autoridades municipales y estatales, sobrevivientes y familiares recordaron a las personas que perdieron la vida aquella noche.

Sobrevivientes recuerdan la noche de los atentados en Morelia

Aurora Bravo Lucas, sobreviviente de los atentados, recordó que después de las explosiones comenzó a buscar a sus familiares, entre ellos su esposo, su suegra y sus sobrinos.

La mujer conserva ocho esquirlas en las piernas y relató que, ante la falta de atención inmediata, comenzó a pedir auxilio mientras intentaba ayudar a sus familiares.

“Empezamos a ver todo el sangrero que había. Mi esposo, mi suegra, mis sobrinos. Yo estuve gritando, pidiendo auxilio en esa placita”.

Bravo Lucas explicó que inicialmente pudo caminar, pero después sus piernas dejaron de responderle y terminó desplazándose a gatas mientras pedía ayuda.

También recordó que aquella noche buscó proteger a dos de sus sobrinas, una de 6 o 7 años y otra de apenas un año.

Su suegra y uno de sus sobrinos fueron dos de las ocho personas que murieron durante los ataques.

“No se ha visto algún culpable”: sobreviviente

A casi dos décadas de los hechos, Aurora Bravo consideró que la falta de resultados en la investigación dificulta que los responsables sean identificados y detenidos.

“Si no lo hicieron en ese entonces, pues siento que ahorita ya es muy difícil encontrar culpables”.

La sobreviviente también cuestionó que, a su consideración, las víctimas y sus familias hayan quedado relegadas durante estos años.

Hugo Michel recibió una esquirla en el ojo

Hugo Michel Vargas Alvarado tenía 14 años cuando ocurrieron los atentados. Esa noche recibió una esquirla en el ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía.

Actualmente conserva otras ocho esquirlas en el pie derecho, las cuales le provocan dolor cuando camina durante periodos prolongados.

Vargas Alvarado, quien hoy tiene 32 años, acudió aquella noche acompañado por alrededor de 10 familiares y amigos, quienes también resultaron lesionados.

Víctimas siguen esperando respuestas 18 años después

Vargas Alvarado señaló que la carpeta de investigación dejó de avanzar hace años y aseguró que las víctimas continúan esperando conocer qué ocurrió y quiénes fueron los responsables.

“A 18 años yo sigo esperando, con la ilusión de que algún día nos traigan a los responsables y nos digan qué fue lo que pasó”.

Para el sobreviviente, regresar cada 15 de septiembre a los sitios donde ocurrieron las explosiones representa recordar el dolor por la pérdida de sus seres queridos, pero también reencontrarse con otros sobrevivientes.

“Somos una familia en donde ya llevamos 18 años caminando juntos”, expresó.

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