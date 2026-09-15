Vinculan a proceso al “Brilloso” por homicidio de Carlos Manzo

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Vinculan a proceso a el “Brilloso” Foto: FGEM/Cuartoscuro

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Jesús “N”, alias el “Brilloso”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, relacionados con el caso del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante una audiencia privada, el juez también impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Alexis Jesús “N” permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, ubicado en Charo, Michoacán.

⚠️🚨 En coordinación con autoridades estatales y federales, cumplimentamos en Zapopan, Jalisco, una orden de aprehensión contra Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, investigado por su probable participación en el homicidio de Carlos Manzo.

➡️ https://t.co/Ne67KiGjst pic.twitter.com/0h71gxsqn3 — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 9, 2026

El “Brilloso”, implicado en caso Carlos Manzo, es hermano del “Vikingo”: FGE

El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, explicó que existen indicios que relacionan a el “Brilloso” con un grupo de comunicación utilizado para coordinar actividades relacionadas con el atentado contra el entonces alcalde de Uruapan.

“A él se le cumplimentó la orden de aprehensión como tal por su participación activa en lo que fue la planeación del homicidio del alcalde Carlos Manzo”, recordó Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal. Capturan al “Brilloso”, operador regional del CJNG:



Alexis Medina García tenía una orden de aprehensión por homicidio y era sucesor de Armando Gómez, el”Licenciado”, detenido en 2025.



“Brilloso” fue ubicado en Zapopan, @GobiernoJalisco por agentes de @SSPCMexico. pic.twitter.com/VhfUIwEklD — Antonio Nieto (@siete_letras) September 10, 2026

Las autoridades también señalaron que Alexis Jesús “N” es hermano de Cristian “N”, alias el “Vikingo”, quien fue detenido previamente por un caso de extorsión en Uruapan. La FGE indicó que ambos estarían relacionados con actividades de una estructura delictiva investigada en Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía, también se investiga un vínculo cercano entre el “Brilloso” y Carlos Manzo, luego de que el exalcalde habría sido padrino de XV años de Cielo, hermana menor del ahora imputado.

El “Brilloso” habría sido designado como cabecilla de la estructura criminal

El fiscal interino explicó que “El Brilloso” habría participado de manera activa en el grupo de mensajería en el que, según los indicios obtenidos por las autoridades, se coordinaban actividades relacionadas con el atentado contra Carlos Manzo.

“Los indicios obviamente lo relacionan con un grupo de comunicación a través del cual fue utilizado para la planeación y el seguimiento del atentado contra el alcalde. De igual forma, es identificado como un presunto operador regional de un grupo delictivo”, precisó Vega Rodríguez.

La Fiscalía también sostiene que, después de la detención de Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”, el “Brilloso” habría asumido funciones dentro de esa estructura criminal y habría sido identificado como operador regional en Uruapan.

Con la detención de Alexis Jesús “N”, las autoridades informaron que sumaban 32 personas detenidas en relación con la investigación por el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en Uruapan.

La vinculación a proceso permitirá que continúe la investigación complementaria, mientras el “Brilloso” permanece bajo prisión preventiva y se determina su situación jurídica dentro del proceso.

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