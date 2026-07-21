Alerta en 92 municipios de Michoacán por riesgo de inundaciones, deslizamiento de laderas y vientos fuertes

GENERANDO AUDIO...

Municipios de Michoacán, en riesgo por inundaciones. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de los tres niveles de Gobierno lanzaron una alerta para los municipios de Michoacán, pues varios de ellos se encuentran en riesgo por inundaciones, deslizamiento de laderas y vientos fuertes con las recientes lluvias que se han registrado en el estado.

92 municipios, en riesgo por inundaciones en Michoacán

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades de Michoacán, lanzaron una alerta por inundaciones, deslizamiento de laderas y vientos fuertes en hasta 92 municipios de esta entidad.

Al respecto, durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa indicó que según datos del Atlas Nacional de Riesgos, 92 de los 113 municipios de Michoacán cuentan con índices de riesgo por inundaciones, deslizamiento de laderas y vientos fuertes.

Esta cifra, explicó, representa el 81% del territorio michoacano, detallando el nivel de riesgos en que se encuentran los municipios:

29 en riesgo muy alto

35 en riesgo alto

28 en riesgo medio

Por esta razón, agregó estas zonas se consideran áreas prioritarias para ejecutar estrategias de mitigación y atención institucional.

Comando interinstitucional para la temporada de lluvias y ciclones en Michoacán

Debido a que hay municipios en riesgo por inundaciones en Michoacán, las autoridades federales, en coordinación con las estatales, decidieron instalar el Puesto de Comando Interinstitucional número 15 durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Esto también como parte de una estrategia para instalar 17 puestos en estados costeros en esta época del año en que se hacen presentes las precipitaciones.

También por esto, se exhortó a las autoridades locales a mejorar la comunicación con la ciudadanía que está en zonas de riesgos para garantizar que conozcan las condiciones de su entorno, evalúen la seguridad de sus viviendas y sepan la ubicación de los refugios temporales habilitados.

Temporada de lluvias intensas durará hasta noviembre de 2026

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla destacó que se prevé que el temporal de lluvias intenso dure hasta finales de noviembre de este 2026.

Debido a esto, aseguró por último que mantendrán monitoreos constantes de los niveles en presas para realizar desfogues controlados que mitiguen riesgos en zonas vulnerables. Y también pidió supervisar las 38 mil ollas de agua que se tienen identificadas en municipios productores de aguacate.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.