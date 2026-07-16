Cae en Michoacán el “Doctor”, objetivo buscado en Estados Unidos y por quien ofrecían 5 mdd

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Fernando de Jesús “N”, alias el “Doctor”. Foto: César Cabrera

En un operativo Interinstitucional, fue detenido en Michoacán Fernando de Jesús “N”, alias el “Doctor”, objetivo delincuencial buscado por las autoridades de Estados Unidos, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

Detienen al “Doctor” durante operativo en Apatzingán, Michoacán

El “Doctor”, de 36 años, fue detenido en una cancha de la tenencia de Santiago Acahuato, municipio de Apatzingán, bastión del Cártel de la Virgen, célula que opera Ricardo Madrigal, el “Barbas”.

Su detención provocó movilizaciones de presuntos pobladores que arribaron a las instalaciones de la 43 Zona Militar para exigir su liberación, argumentando que se trataba de una persona que velaba por el pueblo gracias a su profesión como médico.

Sin embargo, este personaje es señalado por el Programa de Recompensas contra Narcóticos de Estados Unidos de conspirar para fabricar, importar y distribuir drogas.

Al momento de su detención le fue asegurada un arma larga, un cargador para fusil con cartuchos útiles y una bolsa de plástico con cuatro envoltorios de metanfetamina.

Tanto el detenido como el armamento, la droga y demás indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad fue trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República con sede en Morelia.

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