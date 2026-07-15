Policías detenidos en Zinapécuaro, Michoacán, están acusados de secuestro

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Policías acusados de secuestro. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reveló que los policías del municipio de Zinapécuaro detenidos el mes pasado están acusados, entre otros delitos, de privación ilegal de la libertad y secuestro agravado.

¿Qué pasó con los policías de Zinapécuaro, Michoacán?

El 25 de junio de 2026, durante un operativo conjunto de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano, fueron detenidos nueve elementos de seguridad que viajaban en dos camionetas tipo pick-up y a quienes les fueron aseguradas 16 armas (nueve largas y siete cortas), 43 cargadores, más de mil cartuchos de diversos calibres, nueve chalecos balísticos, radios de comunicación y 35 gramos de metanfetamina.

La FGE detalló que, tras las investigaciones iniciales, se determinó la probable responsabilidad de los detenidos en hechos delictivos de alto impacto.

“Durante el desarrollo de las diferentes líneas de investigación, se identifica mediante testigos y víctimas que estos personajes, ocho de nueve policías que habían sido detenidos, participaron en el delito de privación ilegal de la libertad y secuestro agravado de dos personas en octubre de 2025, así es que por esta razón se cumplimentan órdenes de aprehensión”, explicó Israel Vega Rodríguez, fiscal interino de Michoacán

Las órdenes de captura fueron cumplimentadas el pasado 8 de julio dentro del penal en el que se encuentran recluidos los expolicías municipales, quienes, al momento de su detención, no contaban con las acreditaciones correspondientes que les permitieran portar armas, además de que usaban emblemas idénticos a los de la Guardia Civil, uniformes y credenciales apócrifas.

Por ello, se les imputa, además, el delito de usurpación de funciones.

Respecto a las declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en las que aseguró que las Policías municipales ejercen presión en los alcaldes michoacanos, Israel Vega recordó que además de los policías de Zinapécuaro, previamente se detuvieron a elementos de Ecuandureo y Coeneo, por su participación en hechos delictivos, casos en los que siguen abiertas diversas líneas de investigación.

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