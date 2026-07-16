¡Golpe a la piratería! Aseguran 28 mil prendas deportivas falsas con valor de 2 mdp en Michoacán

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Aseguran miles de prendas deportivas falsas en Michoacán. Foto: IMPI.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dio a conocer que aseguraron miles de prendas deportivas falsas, con valor de 2 millones de pesos, en el puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán.

Aseguran 28 mil prendas deportivas falsas en Michoacán

A través de un comunicado de prensa, el IMPI informó que llevaron a cabo el aseguramiento de 28 mil 800 prendas deportivas falsas de procedencia extranjera, las cuales fueron introducidas a México por la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el pasado miércoles 14 de julio.

Al respecto, las autoridades federales explicaron que este resultado fue producto de un trabajo en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues de esta manera lograron asegurar los 96 bultos que contenían las miles de prendas falsificadas.

Las prendas falsas tienen un valor de más de 2 millones de pesos

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las 28 mil 800 prendas deportivas falsas aseguradas en el estado de Michoacán tienen un valor estimado de dos millones 880 mil pesos.

Tras obtener la mercancía, las autoridades federales informaron que quedará bajo resguardo hasta que se determine su situación jurídica.

El aseguramiento fue solicitado por Adidas

Según la dependencia federal, la medida provisional fue solicitada por las empresas ADIDAS AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV, con fundamento en la fracción VI del artículo 344 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en contra de la empresa de origen asiático JANJO SHIPPING, S.A. DE C.V., por la posible invasión a derechos de marca.

“La suspensión se aplicó respecto de mercancías que pudieran vulnerar los derechos conferidos por diversos registros marcarios, entre ellos el registro 249198 ADIDAS, así como los registros 934468 (DISEÑO), 897130 (ADIDAS Y DISEÑO) y 865505 (DISEÑO), todos relacionados con productos de la clase 25, que comprenden vestuario, calzado, sombrerería y ropa deportiva”, explicaron.

Por último, las autoridades federales aprovecharon para indicar que estas acciones formaron parte de la estrategia “Operación Limpieza” encabezada por la Secretaría de Economía y el IMPI para proteger los derechos de propiedad industrial en México, así como para prevenir la introducción, distribución y comercialización de productos que presuntamente infringen marcas registradas y afectan a la economía nacional.

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