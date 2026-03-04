Suspenden audiencia contra el “Congo”, implicado en caso de Carlos Manzo; está hospitalizado tras sufrir un infarto

GENERANDO AUDIO...

El “Congo” estaría relacionado con el homicidio de Carlos Manzo. Foto:X @OHarfuch

La audiencia inicial contra Gerardo “N”, alias el “Congo”, presunto implicado en el homicidio del alcalde Carlos Manzo, fue suspendida hasta nuevo aviso, pues se encuentra hospitalizado.

El “Congo” habría sufrido un infarto, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, según revelaron fuentes consultadas.

Aunque la audiencia inicial del “Congo” se suspendió, se dio trámite de inicio para evitar violaciones al debido proceso ante los plazos establecidos por ley.

¿Quién es el “Congo”?

Gerardo “N”, el “Congo”, es señalado como presunto coautor intelectual del homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, caso por el cual suman varios detenidos, incluidos funcionarios del municipio.

Además del homicidio de Carlos Manzo, la Fiscalía General del Estado relaciona al “Congo” con otros delitos, como secuestro y extorsión.

Dentro de la estructura criminal creada para matar a Carlos Manzo Rodríguez, Gerardo N. figura como segundo al mando, quedando a la par de Alejandro Baruc N., alias el “Kaoz”.

El “Congo” fue detenido hace unos días, según confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. A través de su cuenta de X, el funcionario también detalló que el hombre estaba ligado a la extorsión de productores de aguacate y limón.

García Harfuch destacó que el “Congo” también era señalado de “agresiones a grupos rivales y homicidios en Uruapan”, y que se encontraba bajo el mando de Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”, detenido en noviembre de 2025 también por el caso de Carlos Manzo.

