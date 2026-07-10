Asesinan en Michoacán a Julio Meza Gaona, exjefe de la Policía de Investigación

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Julio Meza Gaona fue asesinado en Morelia; autoridades investigan. Foto: Uno TV

Sujetos armados asesinaron a tiros al excoordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Julio Meza Gaona, la noche de este jueves en Morelia. Los agresores atacaron directamente el vehículo en el que viajaba el exfuncionario sobre la Avenida Acueducto, a la altura de la colonia Chapultepec Oriente.

Tras el ataque, la FGE de Michoacán confirmó el homicidio e informó que ya inició las investigaciones correspondientes. Además, señaló que, en coordinación con la Guardia Civil, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, desplegó un operativo para localizar y detener al o los responsables.

🚨 #FGEInforma | Informamos que, tras el atentado registrado hace unos momentos en la ciudad de Morelia, se desplegaron de inmediato las acciones de investigación correspondientes. pic.twitter.com/EAslIXE2pY — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) July 10, 2026

Asesinan a Julio Meza Gaona en Morelia

De acuerdo con los primeros reportes, Julio Meza Gaona circulaba por la Avenida Acueducto cuando hombres armados lo interceptaron y abrieron fuego en su contra.

El exfuncionario se desempeñó como coordinador general de la Policía de Investigación de la FGE de Michoacán y, al momento de su asesinato, era docente del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, donde participaba en la formación de nuevas generaciones de policías de investigación.

FGE despliega operativo tras el asesinato

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que personal ministerial y pericial realiza las diligencias para esclarecer el homicidio y reunir los indicios que permitan identificar a los responsables.

La dependencia añadió que el operativo se lleva a cabo de manera coordinada con la Guardia Civil, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, con el objetivo de ubicar y detener al o los probables agresores.

🚨 #FGEInforma | Actualización

En seguimiento a los hechos registrados en Morelia, personal de la Fiscalía realizó las actuaciones periciales y ministeriales correspondientes en el lugar, donde fue localizado un vehículo propiedad de la víctima. pic.twitter.com/qIvxLWb0N5 — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) July 10, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del ataque. Las investigaciones continúan.

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