Lanzan alerta en Michoacán por hongos silvestres; hay, al menos, 100 especies tóxicas

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Alerta por hongos silvestres tóxicos. Foto: Gobierno de Michoacán.

Autoridades de Michoacán lanzaron una alerta por el consumo de hongos silvestres, pues indicaron que dentro del estado y todo México se dan, al menos, 100 especies tóxicas que pueden resultar dañinas para la salud de las personas que los coman.

Alerta por hongos silvestres en Michoacán

La Secretaría de Salud de Michoacán, por medio de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), emitió una alerta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) por el consumo de hongos silvestres en el estado.

A través de este aviso de riesgo, las autoridades sanitarias estatales y federales recomiendan a las personas evitar recolectar y comer hongos silvestres, pues aseguran que hacerlo sin conocimiento especializado representa un peligro para la salud y la vida de las personas.

Existen, al menos, 100 especies tóxicas de hongos

Sobre la alerta, el titular de la COEPRIS Michoacán, Juan Manuel Moreno Magaña, indicó que aunque en México hay muchas especies de hongos comestibles, también en Michoacán y todo el país hay, al menos, 100 especies tóxicas que pueden confundirse fácilmente con aquellas que sí son aptas para el consumo.

Luego agregó que es importante tomar en cuenta este aviso ya que estos hongos pueden causar intoxicaciones y hasta la muerte.

“Recomendamos no consumir hongos cuya procedencia sea incierta”, agregó el funcionario.

¿Qué efectos y daños a la salud pueden provocar los hongos tóxicos?

También el titular de la COEPRIS Michoacán explicó que las personas que consuman hongos silvestres y tóxicos pueden presentar efectos y daños a su salud como los siguientes:

Diarrea

Náuseas

Vómito

Dolor abdominal severo

Convulsiones

Por esta razón, aseguró, deben recibir atención médica inmediata para evitar complicaciones graves.

También, el funcionario recalcó que las aplicaciones móviles y las redes sociales no son herramientas confiables para determinar la seguridad de una especie, así como que ningún remedio casero puede eliminar las tóxinas de los hongos.

Y por último resaltó que la única manera segura de obtener y consumir hongos silvestres es obtenerlos de personas que cuenten con “la experiencia y el reconocimiento tradicional en la materia”.

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