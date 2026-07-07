Ordenan a Fernández Noroña ofrecer disculpa pública por violencia política de género a Grecia Quiroz

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Foto: Cuartoscuro

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió, en primera instancia, que el senador Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por diversas expresiones que, a juicio de las magistraturas, buscaron desacreditar su trayectoria política y su derecho a competir por cargos de elección popular.

La resolución deriva de un procedimiento especial sancionador promovido por la presidenta municipal, quien denunció declaraciones del legislador.

Como parte de las medidas de reparación, el Tribunal ordenó que Fernández Noroña ofrezca una disculpa pública, tome un curso en materia de violencia política de género y sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, una vez que la sentencia quede firme.

Tribunal concluye que las expresiones de Fernández Noroña afectaron a Grecia Quiroz

Durante la sesión pública, el TEEM determinó que las manifestaciones del senador, aunque en apariencia podían parecer neutrales, adquirían un significado distinto al analizarse en su contexto.

Las magistraturas concluyeron que los comentarios estuvieron dirigidos a demeritar la gestión y la carrera política de la alcaldesa, al sugerir que su proyección política obedecía a circunstancias personales y no a sus capacidades como servidora pública.

Además, el Tribunal sostuvo que el legislador dio una connotación negativa al interés de la presidenta municipal por aspirar a otro cargo de elección popular, afectando su imagen pública y deslegitimando su derecho político-electoral por el hecho de ser mujer.

En consecuencia, consideró que las expresiones rebasaron los límites del debate político legítimo y actualizaron todos los elementos para configurar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Así inició el procedimiento contra el senador

La denuncia fue presentada el 13 de enero de 2026 ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Posteriormente, el organismo electoral dictó medidas cautelares, admitió el procedimiento y celebró la audiencia de pruebas y alegatos. El expediente fue remitido al Tribunal Electoral estatal, que finalmente resolvió declarar existente la infracción.

El procedimiento también incluyó un incidente por presunto incumplimiento de medidas cautelares, cuya resolución fue revocada posteriormente por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que permitió continuar con el análisis del caso.

La resolución del TEEM aún puede ser impugnada ante instancias jurisdiccionales federales, por lo que las sanciones ordenadas se harán efectivas únicamente cuando el fallo quede firme.

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