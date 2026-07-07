Pendientes, tres detenciones más por el caso Carlos Manzo que permitirían esclarecer el crimen: FGE

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Israel Vega Rodríguez, fiscal interino de Michoacán. Foto: Charbell Lucio

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que continúan pendientes tres órdenes de aprehensión contra presuntos partícipes en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, asesinado en noviembre de 2025.

El fiscal interino, Israel Vega Rodríguez, señaló que a ocho meses del crimen, las investigaciones continúan y hay órdenes de aprehensión vigentes.

“Como bien precisaba, se tienen todavía líneas de investigación entre dos y tres personajes que tenemos pendientes aún por esclarecer, estamos en el seguimiento de las líneas de investigación y nos mantenemos con los trabajos constantes, pero estamos trabajando”, señaló.

Agregó que recientemente no han habido más detenciones de implicados, y adelantó que en un par de semanas la Fiscalía dará más detalles de los personajes que son buscados.

Previamente, cuando aún se encontraba en funciones, el fiscal con licencia, Carlos Torres Piña, precisó que sumaban 25 detenciones de presuntos responsables, directa o indirectamente, en el asesinato de Carlos Manzo, lo que representaba un avance del 70 a 80% en las investigaciones por lo que respecta a los delitos del fuero común.

Una vez que concluyan las indagatorias a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), será la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las que continúen las labores de investigación para esclarecer en su totalidad este hecho.

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