Vinculan a proceso al “Sierra 1” por asesinato de líder mezcalero en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Juez vinculó a proceso al “Sierra 1”. Foto: FGE

Ernesto Rafael N., alias el “Sierra 1”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de Sergio Rangel, reconocido productor y líder mezcalero de Michoacán, así como por el delito de lesiones calificadas en agravio de dos personas, entre ellas la madre de la víctima.

La resolución fue emitida por un juez de control, quien además ordenó la prisión preventiva oficiosa para el imputado, medida cautelar que cumplirá en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”. Asimismo, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la audiencia celebrada en la Sala 01 de Juicios Orales del Poder Judicial de Michoacán, el imputado optó por no rendir declaración y su defensa decidió no presentar pruebas ni controvertir los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público.

De acuerdo con lo informado durante la diligencia, esa decisión obedeció a una estrategia de defensa.

Testimonios e identificación fueron clave para vincular a proceso al “Sierra 1”

Al analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el juez concluyó que existen elementos suficientes para establecer una probabilidad de participación de Ernesto Rafael N. como presunto autor material del homicidio de Sergio Rangel, además de las lesiones ocasionadas a otras dos personas durante el mismo ataque.

Entre las pruebas valoradas destacan las declaraciones de las víctimas, así como el testimonio de uno de los testigos, quien primero elaboró un retrato hablado del presunto agresor y posteriormente logró identificarlo de manera presencial.

Con base en estos elementos, el órgano jurisdiccional determinó vincular al imputado a proceso para que continúe la investigación penal.

Así transcurrió la audiencia contra el presunto responsable

Durante la audiencia, Ernesto Rafael N., conocido como el “Sierra 1”, permaneció atento a la exposición del juez y mantuvo comunicación constante con su equipo de defensa antes del inicio de la sesión.

El imputado vestía una playera blanca, pantalón color beige y sandalias negras. En todo momento se mostró tranquilo y no intervino durante el desarrollo de la audiencia.

Con la vinculación a proceso, la Fiscalía dispondrá de los próximos tres meses para fortalecer la investigación y reunir más pruebas que permitan determinar la responsabilidad penal del acusado en el homicidio del líder mezcalero y las lesiones ocasionadas a las otras víctimas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.