Asesinato del “Marino” fue ataque directo, no un motín, asegura gobernador de Michoacán

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José Luis “N”, alias el “Marino”. Foto: Fiscalía de Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, descartó que el homicidio de José Luis “N”, alias el “Marino”, interno en el penal de Alto Impacto, haya derivado de un motín o una riña. Aseguró que se trató de un ataque directo cometido por otro reo, quien ya fue identificado.

“Hubo un ataque directo de un reo a otro, donde perdió la vida uno de ellos, y no hubo motín, no hubo riña”, afirmó el mandatario.

Asesinato del “Marino” fue ataque directo

Ramírez Bedolla señaló que el interno agresor ya está identificado y afirmó que la situación dentro del centro penitenciario se encuentra bajo control. “No hay nada preocupante en el sentido de que haya habido motín”, reiteró.

Sin embargo, reconoció que el hecho representa una situación grave, debido a que el homicidio fue cometido con un arma de fuego dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso).

“Lo que sí nos ocupa es que dentro del Cereso haya habido un homicidio cometido por un reo contra otro con un arma de fuego”, expresó.

De acuerdo con el gobernador, el arma utilizada era de bajo calibre, .25, y habría ingresado al penal sin ser detectada. Explicó que durante una revisión nocturna no fueron localizadas más armas. “Fue un arma de bajo calibre 25. De alguna manera logró entrar. Hubo una revisión en la noche. No se localizaron más armas”, detalló.

El mandatario informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo las investigaciones correspondientes, mientras que las autoridades estatales reforzarán las medidas de seguridad al interior del penal para evitar que se repita un hecho similar.

¿Quién era el “Marino”?

José Luis “N” enfrentaba un proceso penal por su probable participación como autor intelectual en el asesinato de Alexander, un estudiante de 16 años, ocurrido en Lázaro Cárdenas el 5 de junio de 2023.

El adolescente fue atacado a balazos cuando se encontraba en una camioneta afuera de su domicilio y murió posteriormente en un hospital.

La madre de Alexander, la empresaria de seguridad privada Issis Nínive Ortiz Cortés, señaló al “Marino” como presunto responsable.

Según su testimonio, ambos habían tenido un conflicto laboral luego de que ella lo despidiera tras acusarlo de robos, insultos y exigencias para entregarle parte de la empresa.

La Fiscalía de Michoacán ofreció una recompensa de 100 mil pesos para localizarlo y solicitó una notificación roja de Interpol. Finalmente, José Luis “N” fue detenido en Montreal, Canadá, el 24 de marzo de 2025, y extraditado a México el 10 de enero de 2026.

Tras su llegada, fue recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, conocido como Mil Cumbres, y un juez lo vinculó a proceso con prisión preventiva oficiosa.

El pasado sábado 15 de agosto, el “Marino” fue asesinado con arma de fuego dentro del Módulo B del penal de Charo.

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