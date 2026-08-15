Marina asegura narcolaboratorio clandestino usado para producir drogas sintéticas en Michoacán

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En Michoacán, aseguran narcolaboratorio. Foto: Semar

En Michoacán, personal de la Secretaría de Marina (Semar) localizó y neutralizó un presunto narcolaboratorio clandestino para la elaboración de narcóticos en El Encinal, municipio de Lázaro Cárdenas, durante recorridos de vigilancia terrestre realizados en coordinación con otras instituciones.

Aseguran narcolaboratorio en Michoacán

Durante los patrullajes, el personal naval detectó un sitio que habría sido acondicionado para la producción de drogas sintéticas. En el lugar fueron asegurados diversos precursores químicos, sustancias y equipos presuntamente utilizados para la fabricación de narcóticos, informó la Semar.

La infraestructura fue neutralizada conforme a los protocolos establecidos y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

“El personal desplegado ubicó un sitio habilitado como laboratorio clandestino, donde fueron asegurados diversos precursores químicos, sustancias y equipos presuntamente utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, procediéndose a su neutralización conforme a los protocolos establecidos y a la puesta a disposición ante la autoridad competente, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente”.

Buscan afectar producción de drogas

La Secretaría de Marina señaló que la localización del laboratorio representa una afectación a las capacidades de producción, abastecimiento y financiamiento de organizaciones delictivas, al impedir que esta infraestructura continúe siendo utilizada para la elaboración de sustancias ilícitas.

La dependencia indicó que el operativo forma parte de los patrullajes orientados a debilitar las capacidades logísticas y operativas de grupos generadores de violencia que operan en Michoacán.

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