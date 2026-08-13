Se reúnen Harfuch y Trevilla Trejo con aguacateros de Michoacán

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Reunión en la XXI Zona Militar. Foto: Charbell Lucio

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, se reunieron con productores aguacateros.

Harfuch y Trevilla se reúnen con productores aguacateros de Michoacán

El encuentro se desarrolló esta mañana, de manera privada en las instalaciones de la XXI Zona Militar con sede en Morelia, revelaron fuentes consultadas por Uno TV al interior del Ejército.

La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento y supervisar las acciones de seguridad implementadas en la región tras la reactivación total de la exportación del llamado “oro verde” michoacano hacia Estados Unidos.

A diferencia de otras ocasiones, el operativo de seguridad fue discreto. El arribo de autoridades federales y mandos militares se dio a través de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Fue alrededor del mediodía cuando los productores y los secretarios García Harfuch y Trevilla Trejo abandonaron la capital michoacana, sin brindar declaraciones.

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