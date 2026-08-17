Cocaína a la deriva: Semar asegura más de 1.6 toneladas flotando frente a Michoacán

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Droga asegurada. Foto: Gabinete de Seguridad de México

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 54 bultos con más de 1.6 toneladas de presunta cocaína durante una operación marítima frente a las costas de Michoacán, informó este lunes 17 de agosto de 2026 el Gabinete de Seguridad. El cargamento fue localizado en aguas del Pacífico, a unos 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas.

¿Dónde localizaron la cocaína en Michoacán?

De acuerdo con el reporte, personal de la Semar detectó los bultos durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima. La carga se encontraba flotando en el mar y estaba distribuida en 54 bultos balizados.

Tras el avistamiento, unidades navales fueron desplegadas para localizar y recuperar el cargamento, que posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

En una operación marítima frente a las costas de Michoacán, personal de @SEMAR_mx aseguró 54 bultos con más de 1.6 toneladas de cocaína.



En dos días, estas operaciones permitieron asegurar más de 3.5 toneladas de cocaína y evitar que alrededor de 7 millones de dosis llegaran a… pic.twitter.com/WBLWwNr8We — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 17, 2026

Semar suma más de 3.5 toneladas de cocaína aseguradas

El decomiso frente a Michoacán se suma a otra operación realizada un día antes en una zona marítima cercana, donde autoridades aseguraron una embarcación menor con aproximadamente 1.9 toneladas de presunta cocaína y detuvieron a dos personas.

Con ambos operativos, el Gabinete de Seguridad informó que en dos días se aseguraron más de 3.5 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico mexicano.

Evitan que millones de dosis lleguen a las calles

El Gobierno federal señaló que estos aseguramientos permitieron evitar que alrededor de 7 millones de dosis de cocaína llegaran a las calles.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia marítima que realiza la Armada de México para combatir el tráfico de drogas por vía marítima y detectar cargamentos ilícitos en aguas nacionales.

La investigación continuará para determinar la procedencia y el posible destino de la droga asegurada.

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