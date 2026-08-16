Matan al “Marino” dentro de penal de alta seguridad en Michoacán

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El “Marino” murió dentro de penal de alta seguridad. Foto: Charbell Lucio

José Luis “N”, alias el “Marino”, murió tras ser atacado con un arma de fuego dentro del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, ubicado en Charo, Michoacán, durante la tarde del sábado 15 de agosto. El interno se encontraba en el Módulo B cuando fue agredido a tiros; autoridades investigan quién realizó el ataque y cómo ingresó el arma al penal.

Custodios acudieron al lugar después de detectar la agresión y encontraron al hombre con heridas provocadas por impactos de bala. Personal médico del centro penitenciario confirmó posteriormente que ya no presentaba signos vitales.

El área fue asegurada y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para iniciar las investigaciones correspondientes.

¿Qué pasó con “El Marino” dentro del penal de Charo?

De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió dentro del Módulo B, donde José Luis “N” tenía asignada su celda.

Tras escuchar o detectar la agresión, personal de custodia se movilizó hacia el sitio y localizó al interno con varias heridas de arma de fuego. Aunque se solicitó atención médica, los especialistas confirmaron que el “Marino” había muerto a consecuencia del ataque.

La zona quedó bajo resguardo para preservar posibles indicios relacionados con el homicidio.

La Fiscalía estatal abrió una investigación para determinar quién disparó contra el interno, establecer el móvil de la agresión y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió dentro de un centro penitenciario de alta seguridad.

Uno de los principales puntos que deberán ser aclarados es el origen y paradero del arma utilizada, así como la manera en que pudo ingresar al penal.

¿Por qué estaba preso el “Marino”?

José Luis “N” permanecía recluido por su probable responsabilidad en el homicidio de Alexander, un estudiante de bachillerato de 16 años asesinado en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El crimen ocurrió el 5 de junio de 2023, cuando el adolescente viajaba con su madre a bordo de una camioneta. De acuerdo con las investigaciones referidas en el caso, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra el vehículo.

Alexander resultó herido y posteriormente murió en un hospital.

Una de las líneas de investigación de la Fiscalía relacionó el homicidio con un conflicto laboral. La madre del adolescente, Issis Nínive Ortiz Cortés, había contratado al “Marino” para recibir asesoría en la creación de una empresa de seguridad, debido a la experiencia militar que se le atribuía.

Según la versión de la madre, la relación laboral terminó después de que José Luis “N” presuntamente intentara apropiarse de una parte de la empresa. El desacuerdo derivó en un litigio y amenazas, antes del asesinato del adolescente.

¿Cómo detuvieron a “El Marino” en Canadá?

Después del homicidio, la Fiscalía de Michoacán obtuvo una orden de aprehensión contra José Luis “N” y ofreció una recompensa por información que permitiera localizarlo.

Como parte de las acciones para encontrarlo, las autoridades solicitaron una Notificación Roja de Interpol y una alerta migratoria.

El hombre fue localizado y detenido en Montreal, Canadá, en marzo de 2025, mediante un operativo de cooperación entre autoridades canadienses, la Fiscalía de Michoacán, la Fiscalía General de la República e Interpol.

Durante su proceso en Canadá, José Luis “N” argumentó que la solicitud de extradición tenía motivaciones políticas. Sin embargo, el procedimiento continuó y finalmente fue trasladado a México el 10 de enero de 2026.

Después de su extradición, fue ingresado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, en Charo, Michoacán.

El “Marino” estaba vinculado a proceso por homicidio

Tras su llegada a México, José Luis “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio del adolescente y permanecía recluido mientras avanzaba el procedimiento judicial.

El interno se encontraba a la espera de que concluyera el proceso y se determinara su situación jurídica cuando fue atacado dentro del penal.

Ahora, la investigación de la Fiscalía de Michoacán deberá concentrarse en esclarecer el homicidio ocurrido dentro del centro penitenciario, identificar al responsable o responsables y establecer cómo fue introducida el arma de fuego al inmueble.

Hasta el momento, no se han informado públicamente las circunstancias exactas que permitieron el ingreso del arma ni la identidad de la persona que realizó el ataque.

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