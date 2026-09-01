De “lámparas” a “vasos”: así intentan ocultar millones de cigarros ilegales en contenedores

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Aseguran 11 millones de cigarros ilegales en Michoacán. Foto: Aduanas de México.

Autoridades federales dieron a conocer que nuevamente lograron asegurar millones de cigarros ilegales en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Al respecto, agregaron que los intentaron hacer pasar por lámparas, como ya ha ocurrido antes, cuando decomisaron una fuerte cantidad de cajetillas declaradas como vasos.

Aseguran millones de cigarros que querían hacer pasar por lámparas en Michoacán

Fue la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México las dependencias que dieron a conocer que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR), lograron decomisar nuevamente una fuerte cantidad de cigarros ilegales en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto, las autoridades federales detallaron que en total decomisaron 554 mil 400 cajetillas con 11 millones 88 mil cigarros ilegales.

También indicaron que los productos asegurados estaban en tránsito por la aduana y que la medida implementada busca impedir su libre circulación mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente y se determina la posible afectación a los derechos de propiedad industrial.

Por último, las dependencias refrendaron su compromiso de fortalecer la inteligencia aduanera, el análisis de riesgos y los procesos de inspección y control para proteger la seguridad nacional, contribuir al comercio exterior legal y combatir las conductas ilícitas que afectan al país.

🛃 Durante una visita de inspección conjunta en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la ANAM, la @SEMAR_mx, la @SSPCMexico y la @FGRMexico aseguraron 554 mil 400 cajetillas de cigarros, equivalentes a más de 11 millones de cigarrillos, que eran transportadas en un contenedor… pic.twitter.com/QWirv3Y1nR — Aduanas de México (@AduanasMx) August 31, 2026

Intentaron hacer pasar los cigarros como lámparas

Una de las cosas que llamó más la atención de este aseguramiento de 11 millones de cigarros ilegales en Michoacán, es que intentaron hacerlos pasar por “lámparas”.

Sí, las autoridades federales indicaron que las 554 mil 400 cajetillas que eran transportadas en un contenedor, habían sido declaradas como “lámparas” en el puerto de Lázaro Cárdenas.

“Durante la apertura, desconsolidación e inspección física del contenedor, se identificó que su contenido era distinto al declarado. Como resultado, la mercancía, equivalente a 11 millones 88 mil cigarrillos, quedó sujeta a una medida provisional”, reportó la Secretaría de Marina.

Y esta no es la primera vez que ocurre algo así, pues a inicios del mes de agosto de 2026, también autoridades federales detectaron en el puerto de Lázaro Cárdenas un cargamento con casi 10 millones de cigarros apócrifos que eran importados desde Asia y declarados falsamente como “vasos”.

Ya van varios decomisos de cigarros ilegales en México

En tan solo un mes, desde el mes de agosto hasta este 1 de septiembre de 2026 se han llevado a cabo, al menos, cuatro decomisos de cigarros ilegales, tanto en la aduana de Lázaro Cárdena, Michoacán, como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Primero se aseguraron casi 10 millones de cigarros en Lázaro Cárdenas; luego 5.8 millones en el Aeropuerto de la CDMX; después 52.5 millones en Michoacán y este último de 11 millones en el mismo estado.

Según los reportes de las autoridades, todos ellos provenían de países asiáticos como Vietnam y Singapur.

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