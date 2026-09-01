Confirman muerte de “R5”, presunto líder del Cártel de Los Reyes, tras operativo en Michoacán

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¿Quién es el “R5”? Foto: Us.Gov/Getty

Luis Enrique “N“, alias “El Güicho” o “R5”, presunto líder del Cártel de Los Reyes, murió durante un operativo realizado la noche del 30 de agosto en la ranchería Rodeo del Pinal, municipio de Tocumbo, Michoacán, informó este 1 de septiembre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con la dependencia, la operación fue planeada y ejecutada por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Armada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil de Michoacán.

El objetivo era detener a Luis Enrique “N“, conocido como “El Güicho” o “R5”.

Sin embargo, durante el operativo, personal militar fue agredido con disparos de arma de fuego. Ante ello, los elementos repelieron la agresión y Luis Enrique “N” y un acompañante fallecieron en el lugar.

En Tocumbo, Michoacán, elementos de @Defensamx1 y una aeronave de @SEMAR_MX fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de una célula delictiva.



Durante el operativo, 2 agresores perdieron la vida, entre ellos Luis Enrique “N”, alias “El Wicho” y/o “R5”,… pic.twitter.com/UDfHZZ8qTM — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 1, 2026

¿Qué aseguraron durante el operativo contra “R5”?

Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron:

Dos fusiles automáticos

Cartuchos y cargadores de diversos calibres

Una cuatrimoto

Los cuerpos de los fallecidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras personal pericial realiza las diligencias correspondientes.

Así te lo informamos:

¿Quién era “R5”, presunto líder del Cártel de Los Reyes?

Según el comunicado de la Defensa, Luis Enrique “N” había asumido el control de la organización delictiva Cártel de Los Reyes después de la detención de Alfonso “N”, alias “Poncho” o “Quiringua”.

Alfonso “N” fue detenido el 1 de agosto de 2026 por personal del Ejército Mexicano en el municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán.

Luis Enrique “N” era señalado como el principal coordinador de actividades de extorsión en el área de Los Reyes y mantenía vínculos con Juan José “N”, alias “El Abuelo”, identificado como jefe del Cártel de Tepalcatepec.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que “R5” era identificado como el principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central , elementos de @Defensamx y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Michoacán, realizaron un operativo en Tocumbo, donde integrantes de un grupo criminal agredieron con disparos… pic.twitter.com/BFeazsZqS1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 1, 2026

Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares por “R5”

La Defensa informó que Luis Enrique “N” contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Además, el Departamento de Estado estadounidense ofrecía 3 millones de dólares por información que condujera a su arresto por tráfico de drogas y tráfico de armas hacia México.

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho” o “Güicho”, es identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel de Los Reyes, señalado por autoridades estadounidenses como jefe de sicarios de esa organización.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de los cuerpos y los indicios asegurados. Personal pericial realiza las diligencias para continuar con las actuaciones ministeriales y jurídicas correspondientes, informó la Defensa.

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