Operativo en Los Reyes, Michoacán, desata enfrentamiento; reportan abatimiento del “R5”

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Foto: State.gov / UnoTV

Un operativo de seguridad se mantiene en el municipio de Los Reyes, donde se registró un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

De manera extraoficial, trascendió la presunta detención o abatimiento de Luis Enrique Barragán, conocido como el “Güicho” o el “R5”, identificado como uno de los cabecillas del denominado Cártel de Los Reyes.

Despliegan operativo en Los Reyes, Michoacán

Al respecto, el mandatario estatal dijo que espera la confirmación del saldo oficial del operativo federal.

“Es un operativo donde hubo un enfrentamiento y estamos a la espera del reporte oficial que nos proporcionará la Fiscalía General de Justicia del Estado”, indicó.

Expuso que la movilización de las corporaciones de seguridad forma parte de las acciones para combatir y erradicar la extorsión en la región occidente de Michoacán.

“Hay todo un despliegue para combatir y erradicar la extorsión en esta zona de Peribán, Los Reyes, Tingüindín, Tocumbo y Cotija, en la región occidente, frontera con el estado de Jalisco”, precisó el gobernador.

¿Quién es el “R5” y el Cártel de Los Reyes?

Tras la detención de Alfonso “N”, alias “Poncho” o la “Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, el “R5” figuró como el presunto sucesor al frente de esa organización criminal, considerada parte de Cárteles Unidos, con presencia en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tocumbo y Cotija.

Al Cártel de Los Reyes se le atribuyen delitos como: narcotráfico y trasiego de drogas hacia Estados Unidos; extorsión contra productores y habitantes de la región, particularmente en municipios como Los Reyes, Peribán, Tocumbo y Cotija; homicidios y otros hechos violentos relacionados con el control territorial, privación ilegal de la libertad, ataques a fuerzas federales además de bloqueos carreteros e incendio de vehículos, como los registrados tras la captura de Alfonso, la “Quiringua”.

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