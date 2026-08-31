Vacas invaden cancha de futbol y sorprenden a jugadores en Michoacán

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Vacas invaden cancha de futbol en Michoacán. Foto: Shutterstock.

Usuarios en redes sociales comparten un video del momento justo en que un grupo de vacas invade una cancha de futbol llanero en el estado de Michoacán, por lo que jugadores y aficionados se ven sorprendidos por la actitud que muestran los animales.

Captan a vacas invadiendo una cancha de futbol en Michoacán

En las últimas horas, se ha vuelto viral un video de apenas 16 segundos en el que se puede observar cómo un grupo de 15 vacas invade una cancha de futbol llanero, sorprendiendo a aficionados y jugadores de dos equipos que disputaban un partido del torneo local.

🇲🇽🐄 ¡Las vacas estaban reclamando su espacio! 😂⚽️



Un partido de fútbol en Michoacán, México, tuvo que ser suspendido momentáneamente después de que varias vacas invadieran la cancha para hacer valer su territorio. 🐄💨



Los jugadores tuvieron que esperar mientras retiraban a… pic.twitter.com/q1zeeg2840 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 31, 2026

Justo por esta razón, los jugadores salen corriendo de la cancha para intentar protegerse, pues las vacas se dirigían directamente a ellos para intentar ahuyentarlos.

Suspendieron el partido de futbol por la invasión de las vacas

Según reportes de usuarios y medios locales, este peculiar momento ocurrió en el estado de Michoacán, donde el partido de futbol llanero tuvo que ser suspendido por unos minutos luego de que las vacas decidieran invadir la cancha, provocando que los jugadores corrieran espantados a las gradas.

El partido de futbol se reanudó luego de que las vacas decidieran retirarse del lugar, también después de que aficionados y hasta un perro intentaron sacarlas.

Al final, todo quedó en un susto y en un momento gracioso que seguramente recordarán los jugadores.

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