Pasos para obtener tu licencia de conducir digital en Michoacán

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Pasos para obtener licencia de conducir digital en Michoacán. Foto: Getty.

El Gobierno de Michoacán dio a conocer que ya está disponible la nueva licencia de conducir digital para que todas y todos los automovilistas del estado que quieran obtenerla. Sí, las autoridades locales explicaron cuáles son los pasos para que consigan este documento y lo tengan guardado en sus dispositivos.

Ya hay licencia de conducir digital en Michoacán

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, junto al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro, anunciaron que ya está disponible la nueva licencia de conducir digital en el estado.

Al respecto, el secretario de Finanzas dijo que se trata de un documento que ya existe también en otros estados de la República Mexicana, como en la Ciudad de México. De hecho, agregaron que Michoacán se convierte en la novena entidad en tener la licencia digital disponible.

Y también el funcionario estatal explicó que se trata de un documento aprobado por todos los secretarios de Seguridad del país, por lo que tiene validez en todo el territorio mexicano.

“¡Michoacán se suma a la era digital! Ya puedes obtener tu licencia vehicular digital, válida en todo el territorio nacional. Descargarla en tu celular es muy sencillo para que siempre la lleves contigo. Con tecnología e innovación, simplificamos los trámites y facilitamos tu vida diaria”, agregó el gobernador en su publicación.

Pasos para obtener la licencia digital en Michoacán

El secretario de Finanzas de Michoacán, Luis Navarro, explicó que para obtener la licencia de conducir digital, las y los automovilistas del estado deben tener primero su versión física.

Si ya la tienen, lo que tienen que hacer después es seguir estos pasos:

Descargar la aplicación App Michoacán en Google Play o en App Store

Registrarte en la plataforma colocando CURP, domicilio y datos de contacto

Ingresar el número de licencia

Agregar el documento digital

¡Ojo! El funcionario explica que para obtener este documento no se debe pagar nada, pues es totalmente gratis. Además, advierte que esta versión digital no sustituye a la física.

¿Qué datos contiene la licencia digital de Michoacán?

Nombre completo

CURP

Foto

Número de licencia

Lugar y fecha de nacimiento

Fecha de expedición

Fecha de vencimiento

Tipo de licencia

Tipo de sangre

Contacto de emergencia

Teléfono de referencia

Docimilio del conductor

Firma del conductor

Tipo de vehículo

QR de autenticidad

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