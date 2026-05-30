Detienen al “Repollo”, operador del “Abuelo”, tras operativo en Tepalcatepec

GENERANDO AUDIO...

Detienen al “Repollo”, ligado al “Abuelo”, en Michoacán. Foto: César Cabrera

Autoridades federales y estatales detuvieron a Alonso N., alias el “Repollo”, identificado como operador de Juan José Farías Álvarez, el “Abuelo”, presunto líder del Cártel de Tepalcatepec, en Michoacán.

La captura se realizó como parte de un operativo interinstitucional en la cabecera municipal de Tepalcatepec, en un contexto de violencia reciente en la región, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

Detención ocurre tras días de enfrentamientos en la región

De acuerdo con reportes oficiales, la detención se llevó a cabo la mañana de este viernes, luego de una serie de hechos violentos en municipios cercanos, considerados zona de influencia del grupo criminal.

El despliegue de seguridad incluyó la participación de fuerzas federales y estatales, con el objetivo de contener la escalada de violencia en la zona.

Fue trasladado por vía aérea a Morelia

Tras su captura, el “Repollo” fue trasladado en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana desde Apatzingán hacia la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia.

El traslado aéreo se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

Enfrenta cargos por extorsión y delitos vinculados al crimen organizado

Al detenido se le atribuyen delitos de extorsión, además de ser considerado un operador relevante dentro de la estructura criminal encabezada por el “Abuelo”.

Las autoridades lo identifican como una pieza clave en las operaciones del grupo en la región de Tierra Caliente.

Golpe a estructura criminal en Tepalcatepec

La detención representa un impacto en la organización criminal, que mantiene una disputa territorial con otros grupos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según reportes, el grupo liderado por el “Abuelo” ha sostenido su presencia en Tepalcatepec mediante estrategias de control territorial, incluyendo el uso de armamento de alto poder y la presunta contratación de grupos armados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.