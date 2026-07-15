Detienen a mujer policía en Morelia con arsenal exclusivo del Ejército

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Detienen a mujer policía de Morelia con arsenal exclusivo del Ejército. Foto: Getty

Autoridades de Michoacán dieron a conocer que lograron detener a una mujer policía en Morelia, la cual poseía un arsenal de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Al respecto, añadieron que junto a ella fue detenido otro hombre en la capital del estado.

Mujer policía es detenida con arsenal exclusivo del Ejército en Morelia

La Fiscalía General de Michoacán informó que recientemente detuvieron a una mujer policía en Morelia por poseer un arsenal de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Sobre este hecho, indicaron que en un operativo ejecutado en un domicilio ubicado en la calle Velero, en la colonia Lago I, en la capital del estado, los agentes de la dependencia estatal aseguraron 11 cargadores y 553 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de México.

La mujer policía fue identificada como Ana Brisa “N”, pero también las autoridades de Michoacán indicaron que junto a ella detuvieron a un hombre identificado como Jaime “N”, quienes ya quedaron a disposición de la autoridad competente “por su posible relación con los delitos de posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo, así como contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio”.

Fiscalía de Michoacán detuvo a otra personas en diferentes operativos

Por otra parte, las autoridades michoacanas informaron que detuvieron a otras personas en diferentes operativos que llevaron a cabo en inmuebles ubicados en los municipios de Morelia y Copándaro.

En una operación que realizaron en un inmueble ubicado en la calle Huinduri, de la colonia Lago II, en Morelia, detuvieron a dos sujetos identificados como Barnomino “N” y Osvaldo “N”, presuntamente relacionados con delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Durante estas acciones, aseguraron también tres camionetas y varias bolsas con drogas como metanfetamina.

Y en la calle León Aviario, de la colonia Cuartel II, en el municipio de Copándaro, personal de la Fiscalía estatal aseguró 20 envoltorios con cocaína, dos envoltorios con metanfetamina y 19 cigarros de marihuana.

Además, detuvieron a una mujer identificada como María Guadalupe “N”, quien fue puesta a disposición de la autoridad competente por su posible relación con delitos contra la salud.

“Las personas detenidas, los vehículos y los demás indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible relación con hechos constitutivos de delito y determinar responsabilidades”, señalaron las autoridades de Michoacán.

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