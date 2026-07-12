Revelan quién era el “payaso de Morelia” que causó terror en las calles; videos

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Payaso de Morelia revela su identidad; no se le adjudicaron delitos. Foto: Getty

Las autoridades ya identificaron al llamado “payaso de Morelia”, que durante varios días generó incertidumbre por recorrer calles de la capital de Michoacán con un disfraz inspirado en el personaje de la película Terrifier. De acuerdo con su familia, se trata de un adolescente de 15 años que buscaba crear contenido para un proyecto audiovisual y no tenía intención de cometer delitos o intimidar a la población.

El caso se volvió viral luego de que vecinos compartieran videos captados por cámaras de seguridad en colonias como Lomas del Punhuato y Mil Cumbres. Aunque en redes sociales circularon versiones sobre presuntas amenazas y conductas agresivas, hasta el momento las autoridades no han confirmado la comisión de algún delito relacionado con el menor.

‼️PAYASO CAUSA MIEDO EN MORELIA‼️



La presencia de un hombre disfrazado de payaso generó preocupación entre vecinos de las colonias de Punhuato y Mil Cumbres en Morelia, luego de que se difundieran videos y testimonios en los que presuntamente aparece asustando a menores y… pic.twitter.com/aU6MsQdFbe — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) July 11, 2026

¿Quién es el “payaso de Morelia”?

El adolescente y su madre dieron a conocer la identidad del joven durante una transmisión en YouTube, donde explicaron el origen del personaje. Según la familia, el menor es aficionado a las artes plásticas, administra un canal de dicha plataforma y creó el disfraz como parte de un proyecto cinematográfico. Su objetivo era desarrollar un personaje de terror y compartir contenido en internet.

La madre del adolescente aseguró que nunca existió la intención de sembrar miedo entre los habitantes de Morelia y afirmó que los rumores difundidos en redes sociales afectaron emocionalmente a su hijo.

Rumores en redes sociales no fueron confirmados

Tras la difusión de los videos, comenzaron a circular versiones en redes sociales. Según lo difundido, el sujeto golpeaba puertas de viviendas, recorría parques con un bate de béisbol o portaba armas blancas.

Sin embargo, las autoridades no confirmaron ninguna versión. La madre del joven rechazó esos señalamientos y aseguró que es falso que su hijo buscara causar daños.

Hasta el momento, tampoco existe información oficial que indique que el adolescente haya cometido algún acto delictivo mientras utilizó el disfraz.

Policía de Morelia pide evitar rumores

Ante la preocupación que generó el caso, la Policía de Morelia recomendó a la población evitar confrontaciones con personas sospechosas y reportar cualquier situación de riesgo al 911.

Por el momento, las autoridades municipales no han informado sobre investigaciones o sanciones contra el adolescente o su familia. El caso quedó marcado por la viralización de videos y la difusión de información no confirmada en redes sociales.

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