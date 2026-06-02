Caen policía estatal y exagente de Fiscalía por homicidio de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

+

Detenidos por homicidios de Carlos Manzo. Foto: Fiscalía

Otras dos personas fueron detenidas por su probable participación indirecta en el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, tratándose de miembros adscritos a corporaciones de seguridad.

Se trata de Héctor Hugo N., alias “Manuel” y Juan Luis N., alias el “Comandante Gary”, quienes mantenían una coordinación directa con Wendy Fabiola N., la “Tía”, mujer de confianza de Gerardo N., el “Congo”, segundo al mando de la célula que mató al edil independiente.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el primero fue un exagente de la propia institución que filtraba información sobre las investigaciones del caso.

“Él era servidor público de esta institución, de la Fiscalía Regional de Uruapan. La detención fue pasado el 21 de mayo; se le incautaron cinco teléfonos celulares, identificaciones apócrifas de esta institución, un vehículo y, entre otras pertenencias. Él compartía información, filtraba información de supuestas órdenes de aprehensión que se tenían sobre la investigación de Carlos Manzo, que compartía a través de la mensajería telefónica”. Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán.

Mientras que el segundo, capturado el 22 de mayo, fue un oficial en activo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán que facilitaba la compra de armas para la célula que lideraba Jorge Armando N., alias el “Licenciado”, a través de la “Tía”.

“Él era agente de la Guardia Civil, adscrito a medio ambiente de la Guardia Civil del Estado y dentro de sus pertenencias, cuando fue detenido, estaban teléfonos, unas bolsas con enervantes, dinero en efectivo y otros datos diversos que fueron encontrados en sus pertenencias. Él también compartía datos, información sobre ciertos procesos, pero además hacía llegar fotografías de algunos tipos de armas que podía comprar o acceder”, Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán.

Con estas nuevas dos detenciones, suman 24 las personas capturadas por relación directa o indirecta con el crimen registrado hace siete meses, además de las tres personas halladas sin vida, entre ellos Victor Manuel, el presunto homicida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.