Rescatan a personas atrapadas en su auto tras tormenta en Morelia, Michoacán

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Rescatan a personas atrapadas tras tormenta en Morelia. Foto: PC Michoacán.

Autoridades de Protección Civil de Michoacán dieron a conocer que lograron rescatar a personas que quedaron atrapadas en un automóvil luego de la fuerte tormenta que se registró la tarde-noche de este pasado lunes 1 de junio de 2026. De hecho, informaron que hubo otras afectaciones, entre varias inundaciones y encharcamientos, hasta la caída de un árbol en la capital del estado.

Personas quedan atrapadas tras tormenta en Morelia; Protección Civil logró rescatarlas

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, Protección Civil de Michoacán informó que, luego de la tormenta que se registró en Morelia este lunes, atendieron el reporte de unas personas atrapadas al interior de un vehículo tras una inundación en la calle Mártires de Uruapan número 785, en la colonia Mariano Escobedo.

Indicaron que personal de la dependencia llegó hasta este punto de la capital michoacana para llevar a cabo las maniobras necesarias para rescatar a las personas afectadas.

Por este incidente, las autoridades de Protección Civil locales dan las siguientes recomendaciones:

No intentar cruzar calles inundadas a pie o en vehículo

Durante lluvias intensas, buscar rutas alternas y zonas seguras

Si el nivel del agua aumenta, abandonar el vehículo únicamente si es seguro hacerlo

Atender las indicaciones de las autoridades y evitar zonas con acumulación de agua

Ante cualquier emergencia, llamar al 9-1-1

Encharcamientos y caída de árbol tras tormenta en Morelia

Por otra parte, Protección Civil de Michoacán también señaló que en Morelia atendieron la caída de un árbol por las ráfagas de viento y la tormenta eléctrica que se registró este lunes. Sí, este accidente ocurrió sobre calzada La Huerta, en la colonia Los Pinos.

Por esto, personal comenzó a realizar trabajos para la liberación de la vialidad y el retiro seguro del árbol para restablecer la circulación de los automóviles.

Además, indicaron que realizaron recorridos de vigilancia y atención en distintos puntos de Morelia, principalmente en las zonas de Carlos Salazar, Nicolás Zapata y el puente Siervo de la Nación, donde se reportaron encharcamientos derivados de las lluvias.

“Nuestro personal mantiene labores de monitoreo permanente para atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población”, publicaron en sus redes sociales oficiales.

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