Violencia en Zitácuaro deja bloqueos, vehículos incendiados y 5 detenidos

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Violencia en Zitácuaro se desata este sábado. Foto: SSP Michoacán

Una jornada de violencia sacudió este sábado al municipio de Zitácuaro, Michoacán, donde se registraron enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques contra establecimientos comerciales. Las autoridades desplegaron un operativo conjunto para recuperar el control de la zona y garantizar la seguridad de la población.

Los hechos provocaron afectaciones en diversos accesos carreteros del municipio. De acuerdo con reportes oficiales, no se registran personas fallecidas ni lesionadas, aunque continúan las labores de vigilancia en la región.

Zitácuaro quedó incomunicado por bloqueos e incendios

Los primeros incidentes fueron reportados en distintos puntos de la ciudad. En la Avenida Revolución Sur y en la localidad de Loma Larga se registró la quema de vehículos, mientras que una tienda de conveniencia ubicada en la colonia La Joya fue incendiada.

Además, se reportaron bloqueos en la salida hacia Morelia y en la comunidad de Las Rosas, lo que provocó afectaciones a la circulación y dejó parcialmente incomunicado al municipio.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad acudieron a los sitios afectados para controlar las llamas y restablecer el tránsito.

🚨La #GuardiaCivil continúa con presencia operativa en Zitácuaro, donde se mantienen acciones coordinadas para reforzar la seguridad, preservar el orden y garantizar la movilidad en la región.



👮🏻‍♀️Seguimos trabajando de manera permanente para brindar tranquilidad a la población. pic.twitter.com/6cwveUPWp8 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) May 31, 2026

Enfrentamiento con militares detonó la violencia

De acuerdo con los reportes, la jornada de violencia comenzó tras un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y presuntos integrantes de un grupo criminal en la comunidad de Aputzio de Juárez.

Durante las acciones de vigilancia, los militares fueron atacados por civiles armados. Tras el intercambio de disparos, las fuerzas federales lograron detener a cinco presuntos agresores y aseguraron armamento de alto calibre.

Posteriormente, integrantes de la misma organización criminal habrían realizado bloqueos y quemas de vehículos para dificultar el avance de las autoridades.

Autoridades restablecen el orden en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó horas más tarde que el orden fue restablecido mediante la coordinación de corporaciones municipales, estatales y federales.

Derivado del despliegue operativo coordinado entre la #GuardiaCivil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, se restableció el orden, la seguridad y el tránsito en Zitácuaro,



Al momento, las vías de comunicación han sido liberadas y no se reportan bloqueos activos. pic.twitter.com/jRcfoleRQW — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) May 30, 2026

El Gobierno de Zitácuaro señaló que los hechos generaron afectaciones temporales a la movilidad y solicitó apoyo adicional para reforzar la vigilancia en el municipio.

Mientras continúan los patrullajes en la región, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos y esclarecer los hechos ocurridos durante esta jornada de violencia.

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