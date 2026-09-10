El “Brilloso”, implicado en caso Carlos Manzo, es hermano del “Vikingo”: FGE

GENERANDO AUDIO...

Carlos Mazo era alcalde de Uruapan. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reveló que Alexis “N”, alias el “Brilloso”, es hermano de Cristian “N”, conocido como el “Vikingo”, exboxeador profesional detenido por el delito de extorsión.

Israel Vega, vicefiscal de Michoacán, expuso que la FGE, en coordinación con autoridades federales y del estado de Jalisco, detuvieron en Zapopan a Alexis “N”, el “Brilloso”, investigado por su probable participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Qué dijeron las autoridades?

“Los indicios obviamente lo relacionan con un grupo de comunicación a través del cual fue utilizado para la planeación y el seguimiento del atentado contra el alcalde. De igual forma, es identificado como un presunto operador regional de un grupo delictivo”, precisó Vega Rodríguez.

El fiscal interino ahondó que el “Brilloso” participó de manera activa en el grupo de mensajería donde se coordinaban las actividades para privar de la vida al entonces alcalde de Uruapan.

Tras la detención de Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen contra Carlos Manzo, fue el “Brilloso” quien asumió funciones dentro de esa estructura criminal.

La FGE reveló que Alexis “N” es hermano de otro objetivo delincuencial detenido. Se trata de Cristian “N”, conocido como el “Vikingo”, un exboxeador profesional que se dedicaba a la extorsión en el municipio de Uruapan.

“Este detenido, de igual forma, es identificado como hermano de un personaje con el alias de ‘Vikingo’. Como bien ya lo habíamos mencionado semanas antes, este personaje también fue detenido en el municipio de Uruapan; ambos son hermanos. Estos dos personajes son responsables del delito de extorsión en la región de Uruapan contra comerciantes en general, así como personas del sector aguacatero”, señaló el vicefiscal de Michoacán.

Los dos hermanos colaboraban en una célula delictiva ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la región de Uruapan.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.