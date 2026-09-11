Secretario del Ayuntamiento de Uruapan rinde declaración por homicidio de Carlos Manzo

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Secretario declara por asesinato de Carlos Manzo. Foto: Charbell Lucio

El secretario del Ayuntamiento de Uruapan, Arturo Ramírez Rivas, acudió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para rendir declaración en torno al asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

El funcionario arribó alrededor de las 11:30 horas de este viernes a la Unidad Especializada en Homicidio Doloso de la FGE, donde compareció en calidad de testigo.

Arturo Ramírez acude por cuarta ocasión ante la Fiscalía

Ramírez Rivas explicó que ésta es la cuarta ocasión en que ha sido llamado por la autoridad ministerial y aseguró que mantendrá disposición para aportar la información que sea requerida para esclarecer el homicidio.

“Venimos en calidad de testigos, desde luego con la apertura de poder aportar la información que se requiera para el esclarecimiento del hecho”, señaló.

El secretario del Ayuntamiento agregó que funcionarios municipales han proporcionado información y números telefónicos a las autoridades desde el inicio de las investigaciones.

Secretario advierte acciones legales por declaraciones de Yesenia Méndez

En sus declaraciones, Yesenia Méndez afirmó que entre la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, y Samuel “N”, uno de los implicados en el crimen, existía una relación amistosa que presuntamente le habría permitido gozar de privilegios dentro de la administración municipal.

Ante estos señalamientos, Arturo Ramírez advirtió que, si considera que las declaraciones son falsas, podría emprender acciones legales contra la exsecretaria particular.

“Si yo de esa información también advierto falsedad en declaraciones […] estaremos en condiciones de poder generar los actos correspondientes para presentar nuestras denuncias”, afirmó.

También citan a funcionarios de Uruapan

Además de Arturo Ramírez, la Fiscalía llamó a declarar a Esteban Rafael Constantino Magaña, secretario de Obras Públicas y Movilidad.

Asimismo, se prevé que sea citado el regidor Víctor de la Cruz Salcedo, quien, de acuerdo con el material proporcionado, había mostrado en redes sociales apoyo a Cristian “N”, alias el “Vikingo”, exboxeador señalado por actividades de extorsión y presuntos vínculos con una célula delictiva relacionada con el ataque en el que murió Carlos Manzo.

Secretario acusa temas mediáticos contra Movimiento del Sombrero

Al ser cuestionado sobre una posible persecución política contra integrantes del Movimiento del Sombrero, Arturo Ramírez señaló que existen temas mediáticos que, desde su perspectiva, estarían siendo “orquestados” contra el movimiento.

El funcionario indicó que desconoce quién estaría detrás de esas acciones y afirmó que se concentrará en revisar la información que le sea presentada ante la Fiscalía.

Uruapan tendrá 59 nuevos policías, afirma Ayuntamiento

Por otra parte, el secretario del Ayuntamiento rechazó que Uruapan haya quedado desprotegido tras la baja de cerca de 100 policías municipales.

Explicó que los agentes fueron separados de sus cargos por no contar con los exámenes de control y confianza correspondientes, por lo que no portaban armas y estaban asignados a la vigilancia de edificios públicos.

Ramírez Rivas aseguró que el próximo mes se incorporarán 59 nuevos elementos, quienes ya cuentan con capacitación, certificación y formación concluida en la academia.

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