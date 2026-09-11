Otra vez: decomisan 8.7 millones de cigarros ilegales en Michoacán, provenientes de Hong Kong

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Decomisan cigarros ilegales en Michoacán. Foto: Aduanas de México

Autoridades federales dieron a conocer que lograron decomisar 8.7 millones de cigarros ilegales en el estado de Michoacán. De acuerdo con el reporte oficial, la mercancía apócrifa proviene de Hong Kong.

Nuevamente decomisan 8.7 millones de cigarros ilegales en Michoacán

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron decomisar más 8 millones de cigarros ilegales en la aduana que se encuentra en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto, las autoridades federales indicaron que esta operación se llevó a cabo en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero.

🛃Personal de la #ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguraron 8 millones 780 mil cigarros apócrifos en la Aduana de Lázaro Cárdenas.

📦La carga, procedente de Hong Kong, estaba declarada como cajas de papel para comida.

📰Consulta el comunicado completo en:… pic.twitter.com/KpnpwS8SqM — Aduanas de México (@AduanasMx) September 10, 2026

La mercancía proviene de Hong Kong

Según la ANAM, sus elementos, al realizar inspecciones aleatoria, identificaron una operación de importación en la que se declaraban cajas de papel para comida provenientes de Hong Kong, China. Sin embargo, cuando revisaron el contendido, encontraron 8 millones 780 mil cigarros ilegales.

“Cabe destacar que la detección de esta carga deriva de labores de inteligencia previas, en las que se advertía el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos con el objetivo de eludir la normativa fiscal y aduanera vigente en el país”, señalan las autoridades.

Finalmente, aseguraron que refrendan su compromiso con la legalidad, la seguridad nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de control aduanero para inhibir el contrabando de ilícitos y la evasión fiscal.

Hace una semana decomisaron 3.9 millones de cigarros en el AICM y Michoacán

Hace apenas una semana, en diferentes operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, las autoridades federales decomisaron en total 3.9 millones de cigarros ilegales.

Según las autoridades federales, la mercancía asegurada, proveniente de Singapur y Hong Kong, y se trataba aproximadamente de 15.6 toneladas.

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